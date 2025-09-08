leonoticias - Noticias de León y provincia

Caída de las temperaturas y aumento de la nubosidad

La provincia de León entra en la segunda semana de septiembre con un aumento de las nubes y la posibilidad de lluvias, especialmente en el frente norte

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:29

La caída de las temperaturas y la nubosidad serán las grandes protagonistas en el inicio de la segunda semana de septiembre en la provincia de León.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de lunes 8 de septiembre, día de La Encina en El Bierzo, con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias ocasionales, especialmente en la montaña del norte de la provincia.

Los vientos, por su parte, soplarán flojos pero con intervalos moderados y con componente oeste y norte.

Las temperaturas caerán de forma notable, especialmente en las máximas. Así, se alcanzarán temperaturas de hasta 24 grados en Ponferrada, 23 en Astorga, 22 en León y 18 en Villablino, con mínimas frescas: 11 en León y Ponferrada, 10 en Astorga y tan sólo 5 grados en Villablino.

