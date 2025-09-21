leonoticias - Noticias de León y provincia

Caída de las temperaturas y amenaza de lluvia

La provincia vive su último día de verano con un cambio notable en el tiempo

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:26

Cambio palpable en el tiempo antes de la llegada del otoño. La caída de las temperaturas, los cielos nubosos y la lluvia protagonizarán este domingo 21 de septiembre en la provincia de León.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de domingo 21 de septiembre con intervalos nubosos, más cubierto en la zona norte, que derivará en lluvias y chubascos tormentosos, especialmente de madrugada. Por la tarde, serán frecuentes en zonas montañosas.

El viento soplará flojo o moderado del oeste y noroeste, con alguna racha fuerte por la tarde.

Respecto a las temperaturas, se producirá un descenso notable. Las máximas serán de 19 grados en León, Ponferrada y Astorga y de 16 en Villablino, con mínimoas de 8 grados en Ponferrada, 7 en León y Astorga y 3 en Villablino.

