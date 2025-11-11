La borrasca Claudia trae avisos por viento para León durante dos días La tercera borrasca de gran impacto de la temporada afectará a la provincia, especialmente a zonas de montaña, también con lluvias

Una mujer cruce el puente de los Leones un día de mucho viento en León.

Alberto P. Castellanos León Martes, 11 de noviembre 2025, 12:41

Los nombres de las borrascas -y danas- nombradas por varios servicios meteorológicos europeos entre los que se incluye Aemet se van consumiendo. Después de Benjamín le llega el turno a Claudia, que en León se traducirá en lluvias y vientos. Es por estos últimos por los que se declara el aviso amarillo en la provincia.

De momento, la situación de alerta provoca que ese primer nivel de alerta sólo se active en la montaña leonesa, quedando el sureste de la provincia y El Bierzo al margen aunque los vientos también serán notables.

El aviso se mantendrá desde la medianoche del martes al miércoles 12 de noviembre y hasta el mismo momento que separa las jornadas del miércoles y el jueves. 48 de horas de aviso ininterrumpido por rachas que pueden rondar los 80 kilómetros por hora.

La lluvia también será protagonista de las próximas jornadas con precipitaciones generalizadas en gran parte de la provincia. Los mayores acumulados se darán en el oeste de la provincia de León con cifras que pueden rondar los cien litros por metro cuadrado, mientras en el este se quedarán en torno a los diez hasta la noche del jueves.