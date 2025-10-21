leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viento en el centro de León.

Alerta amarilla en León: fuertes vientos y desplome de las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso para parte de la provincia el miércoles y la totalidad de la misma en la jornada del jueves

Borja Pérez

Borja Pérez

Martes, 21 de octubre 2025, 13:05

Comenta

El verdadero otoño ha tardado en llegar, pero, cuando lo ha hecho, pretender estrenarse por todo lo alto. Desde este miércoles, un nuevo frente entrará por el oeste peninsular, lo que ha provocado que la Agencia Estatal de Meteorología active la alerta amarilla.

En primera instancia, el aviso en la jornada del miércoles será para la zona del Valle del Laciana y Sanabria, al oeste de la provincia, mientras que será el jueves cuando avance hacia el resto de puntos de la provincia, activando el aviso en la totalidad de la misma.

Vientos de hasta 80 kilómetros por hora

La Aemet informa de la posibilidad de que se produzcan rachas de viento del oeste y suroeste de hasta 70 kilómetros por hora en la capital y de 80 kilómetros por hora en el oeste de la provincia.

Alerta amarilla en la provincia de León este jueves. Aemet

Todo ello, en una semana en la que seguirán siendo protagonistas las precipitaciones, sobre todo el miércoles y el jueves, para posteriormente dejar paso a la tímida aparición del sol entre los intervalos nubosos que coparan los cielos de la capital.

Caída de las temperaturas

La alerta amarilla por vientos se une también a la caída de las temperaturas en la ciudad, sobre todo en el paso del miércoles al jueves, cuando las mínimas pasarán de doce a cinco grados y las máximas de 21 a 15. Progresivamente, el descenso será aún más notable una vez sumergidos en el fin de semana, con mínimas de hasta tres grados y las máximas descendiendo hasta los trece.

En otros puntos de la provincia, la bajada también será progresiva. En Astorga, se alcanzarán en los últimos días de la semana mínimas de tres grados y máximas de catorce. En Ponferrada, se irán desde los tres hasta los catorce, mientras que Villablino atravesará sus primeras heladas, llegando a un grado bajo cero frente a las máximas de doce.

En cuanto a la cota nieve, que al inicio de la semana se preveía en torno a los 1.400 metros, la Aemet informa de la caída hasta los 1.700 metros durante la jornada del jueves.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Absuelven de estafa al propietario de una pulpería leonesa por venderla por 5.000 euros
  2. 2 Unas vacas en un pueblo de León causan varios accidentes y arrasan con cultivos y huertas
  3. 3 Un coche en llamas queda totalmente calcinado tras arder en una carretera de un pueblo de León
  4. 4 El leonés Daniel Flecha, subcampeón de la Copa Europea de Panadería
  5. 5 Una joven de 21 años herida tras ser atropellada en León
  6. 6 León suma un nuevo herido por atropello en una de sus calles
  7. 7 Nuevas ayudas al alquiler en León: cómo solicitarlas, plazos y condiciones
  8. 8 Una empresa leonesa, obligada a pagar 5.300 euros por un despido encubierto
  9. 9 Notificado un nuevo caso de gripe aviar en una granja de pollos
  10. 10 Los conductores de La Palomera inauguran de forma oficiosa el nuevo aparcamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Alerta amarilla en León: fuertes vientos y desplome de las temperaturas

Alerta amarilla en León: fuertes vientos y desplome de las temperaturas