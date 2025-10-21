Alerta amarilla en León: fuertes vientos y desplome de las temperaturas La Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso para parte de la provincia el miércoles y la totalidad de la misma en la jornada del jueves

Borja Pérez Martes, 21 de octubre 2025, 13:05

El verdadero otoño ha tardado en llegar, pero, cuando lo ha hecho, pretender estrenarse por todo lo alto. Desde este miércoles, un nuevo frente entrará por el oeste peninsular, lo que ha provocado que la Agencia Estatal de Meteorología active la alerta amarilla.

En primera instancia, el aviso en la jornada del miércoles será para la zona del Valle del Laciana y Sanabria, al oeste de la provincia, mientras que será el jueves cuando avance hacia el resto de puntos de la provincia, activando el aviso en la totalidad de la misma.

Vientos de hasta 80 kilómetros por hora

La Aemet informa de la posibilidad de que se produzcan rachas de viento del oeste y suroeste de hasta 70 kilómetros por hora en la capital y de 80 kilómetros por hora en el oeste de la provincia.

Ampliar Alerta amarilla en la provincia de León este jueves. Aemet

Todo ello, en una semana en la que seguirán siendo protagonistas las precipitaciones, sobre todo el miércoles y el jueves, para posteriormente dejar paso a la tímida aparición del sol entre los intervalos nubosos que coparan los cielos de la capital.

Caída de las temperaturas

La alerta amarilla por vientos se une también a la caída de las temperaturas en la ciudad, sobre todo en el paso del miércoles al jueves, cuando las mínimas pasarán de doce a cinco grados y las máximas de 21 a 15. Progresivamente, el descenso será aún más notable una vez sumergidos en el fin de semana, con mínimas de hasta tres grados y las máximas descendiendo hasta los trece.

En otros puntos de la provincia, la bajada también será progresiva. En Astorga, se alcanzarán en los últimos días de la semana mínimas de tres grados y máximas de catorce. En Ponferrada, se irán desde los tres hasta los catorce, mientras que Villablino atravesará sus primeras heladas, llegando a un grado bajo cero frente a las máximas de doce.

En cuanto a la cota nieve, que al inicio de la semana se preveía en torno a los 1.400 metros, la Aemet informa de la caída hasta los 1.700 metros durante la jornada del jueves.