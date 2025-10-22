leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Otoño en León.

El tiempo en León este miércoles: lluvia y viento de hasta 80 kilómetros por hora

La Agencia Estatal de Meteorología activa la alerta amarilla en la Cordillera Cantábrica leonesa a partir de las 20:00 horas

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:29

Comenta

El viento será el protagonista de este miércoles 22 de octubre en la provincia de León. La Agencia Estatal de Meteorología activa a partir de las 20:00 horas la alerta amarilla en la Cordillera Cantábrica leonesa por rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Junto al viento, que arreciará a lo largo de toda la jornada, la lluvia, que volverá con chubascos dispersos en prácticamente toda la provincia en una dinámica muy similar a la del lunes y el martes.

Las nubes estarán presentes a lo largo y ancho de la geografía leonesa con algunos momentos de claros sobre todo en las zonas más al sur. El viento soplará del oeste y suroeste.

Noticias relacionadas

Alerta amarilla en León: fuertes vientos y desplome de las temperaturas

Alerta amarilla en León: fuertes vientos y desplome de las temperaturas

El otoño (por fin) llega a León: un frente de borrascas devuelve la lluvia y desploma los termómetros

El otoño (por fin) llega a León: un frente de borrascas devuelve la lluvia y desploma los termómetros

En cuanto a las temperaturas se esperan pocos cambios para esta jornada, ya que la bajada más acusada de los termómetros, especialmente en cuanto a temperaturas mínimas, se prevé a partir del jueves.

Para este miércoles, León ciudad se quedará con 19 grados de máxima y 10 de mínima; Ponferrada con 20 y 15; Astorga y La Bañeza con 21 y 13 y Villablino oscilará entre los 14 grados de máxima y los 9 de mínima.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 21 años herida tras ser atropellada en León
  2. 2 Una empresa leonesa, obligada a pagar 5.300 euros por un despido encubierto
  3. 3 Alerta amarilla en León: fuertes vientos y desplome de las temperaturas
  4. 4 El acusado de matar a su madre: «Las voces me decían que era un clon y estaba secuestrada»
  5. 5 Desaparecen los pañales donados en Ponferrada por la Dana y almacenados en el rocódromo
  6. 6 Los conductores de La Palomera inauguran de forma oficiosa el nuevo aparcamiento
  7. 7 San Isidoro: de un asalto «similar» al Louvre a un Santo Grial blindado
  8. 8 Estudiantes de informática y otros ciclos están sin internet ni programas todo el curso
  9. 9 Los pueblos leoneses sin menores de edad: «Los jóvenes no quieren venir al medio rural»
  10. 10 Los alcaldes de León y alfoz se unen a Más Vuelos para exigir al Gobierno la terminal de carga aérea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El tiempo en León este miércoles: lluvia y viento de hasta 80 kilómetros por hora

El tiempo en León este miércoles: lluvia y viento de hasta 80 kilómetros por hora