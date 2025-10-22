El tiempo en León este miércoles: lluvia y viento de hasta 80 kilómetros por hora La Agencia Estatal de Meteorología activa la alerta amarilla en la Cordillera Cantábrica leonesa a partir de las 20:00 horas

Leonoticias León Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:29

El viento será el protagonista de este miércoles 22 de octubre en la provincia de León. La Agencia Estatal de Meteorología activa a partir de las 20:00 horas la alerta amarilla en la Cordillera Cantábrica leonesa por rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Junto al viento, que arreciará a lo largo de toda la jornada, la lluvia, que volverá con chubascos dispersos en prácticamente toda la provincia en una dinámica muy similar a la del lunes y el martes.

Las nubes estarán presentes a lo largo y ancho de la geografía leonesa con algunos momentos de claros sobre todo en las zonas más al sur. El viento soplará del oeste y suroeste.

En cuanto a las temperaturas se esperan pocos cambios para esta jornada, ya que la bajada más acusada de los termómetros, especialmente en cuanto a temperaturas mínimas, se prevé a partir del jueves.

Para este miércoles, León ciudad se quedará con 19 grados de máxima y 10 de mínima; Ponferrada con 20 y 15; Astorga y La Bañeza con 21 y 13 y Villablino oscilará entre los 14 grados de máxima y los 9 de mínima.