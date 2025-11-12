Un remolino causa un desprendimientos de tejas durante las obras del Palacio de Congresos El fenómeno se produjo hace varias semanas y la techumbre de la nave norte de la azucarera Santa Elvira permanece con el impacto de aquella tormenta

Rubén Fariñas León Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:01 | Actualizado 08:55h. Comenta Compartir

La vieja azucarera Santa Elvira, sobre la que se está levantando la envolvente que dé contenido a una versión reducida del proyecto del Palacio de Congresos, ha sufrido una nueva herida.

En este caso no ha sido por el paso del tiempo, sino, más bien, por el paso del mal tiempo. En concreto de un torbellino que se arremolinó sobre su techumbre.

Los hechos ocurrieron hace algunas semanas, en una tormenta que sufrió la ciudad de León en el mes de octubre, tal y como recuerdan ahora los trabajadores que siguen dando forma al nuevo centro de eventos que albergará León.

Un remolino generado en el exterior de la nave norte -la más cercana a la prolongación de Ordoño II y junto a las escaleras de acceso al Palacio de Exposiciones- se llevó por delante varias de las tejas.

Ampliar

La brecha es aún visibles semanas después, aunque la estructura del tejado no ha sido dañada y la impermeabilidad de la techumbre impide que el agua acceda al interior en estas jornadas de lluvia.

Los trabajos siguen adelante en la envolvente

De hecho, los trabajos para ejecutar la envolvente, iniciados en octubre de 2024, han seguido adelante sin que este pequeño incidente meteorológico haya retrasado las labores.

Los operarios, una vez retirados los arriostramientos, así como las losas de piedra que ejercían de cimiento, siguen dando forma al interior del recinto que albergará diferentes eventos para la ciudad e incluso contará con un cine al aire libre.

El proyecto de Decolesa contempla dotar a la azucarera de dos plazas anexas, Sal y Azúcar, revitalizar la chimenea y crear un salón de actos en el interior de la nave que sufrió el desprendimiento de las tejas.

El reto es que el modesto Palacio de Congresos sea una realidad en 2026, según los plazos adelantados de esta inversión que supera los 4,5 millones de euros.