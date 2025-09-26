leonoticias - Noticias de León y provincia

El berciano Diego Pacios, segundo galardonado del premio nacional de la red Somos FP

El titulado en el Ciclo Superior de Administración y Finanzas por el IES Álvaro Yañéz logró este galardón

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:03

El ponferradino Diego Pacios, titulado en el Ciclo Superior de Administración y Finanzas por el IES Álvaro Yañéz y que ha realizado prácticas en la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, se ha alzado con el segundo premio del premio nacional de la red Somos FP, tras ser elegido por la Cámara de Comercio de España, la Fundación Bertelsmann y Lidl Supermercados como Embajador Nacional Somos FP 2024.

El madrileño Sergio Farago se alzó como ganador de la segunda edición de este premio y la galardonada con el tercer premio es Victoria García, de Coria (Cáceres), que estudió en el IES Caurium de Coria, especializándose en Administración y Finanzas. Realizó sus prácticas en GESTOPYME, una gestoría cacereña en Torrejoncillo.

Los tres recibieron sus premios en Madrid, donde la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Esther Monterrubio, destacó que «este premio es un altavoz para decir en voz alta lo que ya pasa en miles de aulas y talleres; que la FP no es una etiqueta, es una forma de llegar al primer empleo, a un proyecto propio y a un equipo que confía en ti».

El objetivo de los premios es reconocer la labor de los jóvenes que, como voluntarios, han dedicado su tiempo y esfuerzo a promover la FP entre sus compañeros, centros educativos y sociedad.

