La bandera de Castilla y León desaparece del Palacio de los Deportes de León

Alberto P. Castellanos León Viernes, 25 de abril 2025, 17:45 | Actualizado 18:04h.

El lugar que debería ocupar la bandera de Castilla y León a la izquierda de la de España en la fachada del Palacio de Deportes de León estaba ocupado a mediodía del 25 de abril por una enseña de la ciudad, por lo que eran dos las divisas municipales las que lucen flanqueando a la rojigualda.

El cambio en lo alto de los mástiles no se ha advertido hasta el viernes y la llamada que ha informado a Leonoticias de esta situación no aclara desde cuándo no está el emblema de la comunidad en la fachada del edificio situado en la avenida del Ingeniero Sáenz de Miera.

Honor al tarado que ha quitado la bandera del engendro para poner dos de León!!🦁🦁 pic.twitter.com/PgP1dGHe1s — Khalifa 🇶🇦🦁 (@GxlDeKhalifa) March 22, 2025

Pero un comentario tras la publicación inicial de esta noticia aporta que, por lo menos, la bandera de Castilla y León lleva más de un mes sin lucir en los mástiles del Palacio de los Deportes.

Ampliar Los edificios del consistorio en San Marcelo y Ordoño II, con la bandera de Castilla y León a la izquierda de la española. A.P.C.

En un rápido recorrido por León se puede advertir como la bandera de Castilla y León acompaña a la nacional y la municipal en los edificios municipales, en algún caso también con la europea.

Sin cambios por la tarde

Ampliar Las dos banderas de León y la de España, en la fachada del Palacio de los Deportes. A.P.C.

A media tarde, tras la tormenta que ha azotado la ciudad en la sobremesa del viernes, la imagen en el Palacio de los Deportes de León seguía siendo la inusual estampa de dos banderas de la capital a cada lado de la de España y sin rastro de la autonómica.

A esta hora, y tras preguntar al consistorio, desconocemos el motivo que ha ocasionado este cambio en las enseñas que presiden el Palacio de Deportes de León, justo un día después de que se volvieran a izar a asta completa todas las banderas tras el luto de tres días por la muerte del papa Francisco.