El Ayuntamiento de León «está valorando» una nueva ordenanza de basuras tras la sentencia del TSJ El portavoz del equipo de Gobierno, Vicente Canuria, confirma que ya se están girando los recibos en base a la anterior ordenanza tras la declaración de «nula» de la tasa de basuras aprobada el pasado octubre de 2024

I. Santos León Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:12

«¿Tiene intención el equipo de Gobierno de elaborar una nueva ordenanza de residuos este año o en 2026?». A la pregunta del Partido Popular realizada por el portavoz del grupo municipal, David Fernández, se ha respondido con un escueto «se está valorando». Y sin decir mucho más, el portavoz del equipo de Gobierno, Vicente Canuria, dio por respondidas las cuestiones a este respecto en el pleno ordinario del mes de octubre.

Por el momento, lo que se sabe es que se están llevando a cabo las liquidadicones de los recibos correspondientes con la tasa de la ordenanza de gestión de residuos en la capital leonesa. «Ya se están girando y todos los titulares tienen la obligación de abonar la tasa», remarcó Canuria.

Para el equipo de Gobierno la información dada por el alcalde de León, José Antonio Diez, en algunos eventos en los que fue preguntado por la declaración de nula de la ordenanza de basuras, según publicó este medio a finales del mes de septiembre, son suficientes. Pero además añade que «los servicios municipales trabajan para dar una información global a toda la ciudadanía».

En estos momento los recibos girados con anterioridad quedaron declarados nulos con la misma sentencia y con ellos también se anuló el cobro de los mismos. Los que ya habían sido abonados fueron devueltos de oficio y ahora se están girando los nuevos, pero con la ordenanza vieja.

Si habrá o no nueva ordenanza es algo que no se confirma desde el equipo de Gobierno.

