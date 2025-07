Aumento de las temperaturas para despedir julio en León

Paula Hernández León Martes, 29 de julio 2025, 08:22 Comenta Compartir

Julio se despide de Léon con temperaturas superiores a los 25 grados, en un mes en el que las tormentas, fuertes rachas de vientos y chubascos aislados han marcado los días del calendario. La última semana de este periodo estará marcada por temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 11 grados. No se esperan lluvias, ni chubascos, ya que el sol resplandecerá en la capital, según indican desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las rachas de vientos soplarán dirección noreste y no superarán los 25 kilómetros hora.

No obstante, se debe de mantener la precaución y protección cuando se salga a dar un paseo, a los ríos, playas fluviales o la montaña, ya que los índices de radiación violeta (UV) se posicionarán en los nueve puntos. De hecho, se trata de un nivel muy elevado si no se toman las medidas adecuadas y necesarias, como vigilar a los menores que se encuentren en el agua, tener especial con las corrientes y remolinos de agua en los ríos o tener mucha precaución en las zonas de agua donde no se ve, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Suben las temperaturas este fin de semana, y en muchas zonas se combatirá con un baño en las piscinas naturales, ríos, etc. de #CastillayLeón.

¿Qué tiempo espera en el resto de la provincia? Respecto a Astorga, los termómetros ofrecerán guarismos muy similares a los de la capital, alcanzando 30 grados de máxima y las mínimas bajan hasta los 10 grados. En La Bañeza los mercurios marcarán algo más: entre 31, la superior, y 11, la inferior. En el caso de Ponferrada, se registrarán 33 grados de máxima y 13 de mínima. Villablino se sitúa en el arco de 28 y 9, y Sahagún se mantiene con 29 grados como más elevada y 11 como mínima. La situación que se presenta en Posada de Valdeón es distinta: será la localidad que experimente un cambio más importante en los termómetros, con una máxima de 22 grados y una mínima de 11.