«Estamos atados de manos»: los veterinarios de León quieren recuperar su autonomía

La conocida como 'marca del diablo', el número 666, es la denominación del Real Decreto que, desde antes de su aplicación, ya hizo saltar las alarmas en las clínicas veterinarias de León y todo el país. Casi tres meses después de su entrada en vigor, reclaman que todas las reclamaciones se desoyen y que las malas expectativas se cumplen.

«El problema es que no nos permiten trabajar según nuestros conocimientos científicos, poder tratar algo fuera de etiqueta. Muchas patologías no las podemos tratar con medicamentos sencillos, baratos, que antes podíamos dar y ahora no podemos recetar. Estamos con las manos atadas», denuncia Blanca Blanco, Presidenta CEVE (Confederación Empresarial Veterinaria Española) León. Piden al Ministerio de Agricultura «que nos escuche, que no nos están escuchando. No podemos prescribir ni dispensar».

Blanca añade que «un médico lo hace todos los días, prescribir lo que más conviene a su paciente; y nosotros lo hemos hecho toda la vida hasta este momento. Ahora no podemos, y quieren vender que el problema son los antibióticos, y eso no es así, la cuestión es con el resto de las medicaciones. Ahora te obligan a ir a la farmacia a comprar un paquete con cien comprimidos, lo que ha provocado que se creen grupos por internet para compartilos, y eso es muy confuso para la población, así no se puede regular».

El presidente del Colegio de Veterinarios de León, Luciano Díez, comenta que «el Ministerio (de Agricultura, Pesca y Alimentación) se ha enrocado en que (el R.D. 666/23) es una normativa europea, que sí la hay, pero España ha ido a los extremos más altos. En otras partes de Europa no pasa esto.»

Añade Luciano que «los técnicos del ministerio están muy centrados en la gestión de los animales de producción, que aunque les afecta este decreto ya desde hace año y medio, ellos si que están más adaptados y tienen más medicamentos para animales de más tamaño». Manuel Martínez, presidente Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET), critica que «la gestión la lleve una cartera productivista y economicista como el de Agricultura, mientras el Ministerio de Sanidad, porque nosotros gestionamos la parte principal preventiva del Sistema Nacional de Salud, no tenga nada que ver».

Más protestas

El también presidente del Sindicato Veterinarios de León comenta que se ha formado «un comité que gestiona todas las movilizaciones» como la del miércoles 26 de marzo y los anteriores paros parciales de semanas precedentes.

«Estamos preparando las siguientes frente al Congreso de los Diputados a la espera de si el Ministro Planas se pronuncia». Los convocantes ya se plantean, si desde el Gobierno no hay respuesta, manifestaciones y la posibilidad de una huelga general del sector.