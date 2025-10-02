leonoticias - Noticias de León y provincia

Las llamas en el incendio del contenedor en Ramón y Cajal. LN

Arde un nuevo contenedor en la capital de León en menos de 24 horas

El fuego se ha producido en la calle Ramón y Cajal, a escasos metros del que se llevó a cabo hace apenas un día

B. P.

B. P.

León

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:13

La presencia de las llamas devorando un contenedor ha vuelto a alertas a los vecinos de la capital de León. Apenas 24 horas después del foco que se inició la noche del miércoles en la calle Federico Echevarría, detrás de Espacio Vías, el fuego ha vuelto a ser protagonista.

Esta vez, las llamas han calcinado por completo un contenedor de la calle Ramón y Cajal, a escasos metros del incendio del pasado miércoles.

Hasta el lugar, se ha desplazado una dotación de bomberos de León alrededor de las 21:00 horas, procediendo a la extinción del fuego sin mayores daños que lamentar.

Sin rastro de los culpables del inicio de estos dos focos, se trata de un nuevo suceso que ha puesto en alerta a todos los vecinos de la zona.

