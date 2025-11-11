La negociación colectiva roza el pleno en 2025 con incrementos salariales superiores al 3% en León Un único sector, con unos 120 trabajadores, es la tarea pendiente de sindicatos y patronal a la espera de formalizar el principio de acuerdo en el metal

Rubén Fariñas León Martes, 11 de noviembre 2025, 08:01

La negociación colectiva en la provincia de León ha vivido un 2025 tranquilo en el que han quedado resueltos la mayor parte de los convenios que afrontaban a principios de año.

La Federación Leonesa de Empresarios y los sindicatos han sellado el acuerdo en cinco áreas y tienen pendientes una más que se sumarían al resto de convenios que han estado vigentes en el presente ejercicio.

Según los datos de Fele, los convenios han conseguido un incremento salarial superior al 3%, reflejado en mejoras de condiciones para casi 63.000 leoneses que trabajan en alrededor de 13.000 empresas.

En lo que llevamos de 2025, el sector de la pizarra, las dos transformaciones de madera y el transporte urbano de viajeros han logrado el acuerdo entre sindicatos y patronal. Falta por rubricar la firma del principio de acuerdo alcanzado en la principal industria, la siderometalúrgica, con unos 12.000 empleados.

La industria siderometalúrgica ha tenido una tensa negociación, con varias rupturas de la mesa que llevaron a las concentraciones de los trabajadores y sindicatos a las puertas de Fele. Sin embargo, tal y como avanzaban las partes, se ha logrado su desbloqueo en las últimas semanas.

Lo que está en pendiente y en vigor

Hay un sector que todavía no ha alcanzado acuerdo a poco más de un mes para que finalice 2025. La situación no ha avanzado para las pompas fúnebres, que afecta a 40 empresas de la provincia y de la que viven más de 120 trabajadores.

En el presente ejercicio se han mantenido activos convenios firmados en años anteriores para un total de 21 sectores de empleo de la provincia de León. En este sentido, se encuentran afectados 46.700 trabajadores de más de 10.500 empresas, que en 2025 vieron incrementados sus salarios un 3,12% de media.

Entre los vigentes están algunos tan relevantes como el comercio de la alimentación, el textil, limpieza de edificios y locales, confiterías y bollería o el transporte interurbano de viajeros.