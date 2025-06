Ana del Ser desdice a los abogados y defiende la centralización de los juzgados en León y Ponferrada: «Es mucho más eficaz»

Ana G. Barriada León Lunes, 30 de junio 2025, 14:55 | Actualizado 15:05h. Comenta Compartir

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, considera que la creación en León y Ponferrada de juzgados especializados en violencia de género es «un avance importantísimo» para mejorar la atención a las víctimas y trabajar de forma más eficaz para ofrecer un servicio integral.

La polémica llegaba a primera hora de la mañana cuando el Colegio de la Abogacía de León mostraba su rechazo a la centralización en León y Ponferrada del servicio que antes se prestaba también en los partidos judiciales de la provincia.

Según señalaba Ana del Ser este lunes en su visita al centro Atiendo de León ciudad, se trata de un tema en el que se lleva años trabajando, especialmente ella en primera persona en su segunda etapa como presidenta de la Audiencia Provincial de León. En reuniones en las que se incluían a todas las partes afectadas, entre ellas el propio colegio de la abogacía, del Ser señala que se «analizó el tema de comarcalizar el juzgado, estudiando las distancias, los beneficios y los perjuicios para tomar medidas que no perjudicaran en ningún caso a las víctimas».

«El Colegio de Abogados era favorable a la comarcalización, sin duda», explicaba del Ser, que señalaba que a estas reuniones acudían también los jueces de violencia sobre la mujer delos partidos judiciales pequeños de León que trasladaban que «la atención a las víctimas allí no contaba con los medios adecuados porque no hay forenses, los abogados especializados tardan en llegar y no se pueden celebrar juicios rápidos porque eso es en León y Ponferrada». En definitiva, seguía la máxima responsable de la Justicia en la comunidad, «después de este estudio que ha sido el trabajo de muchos años para no perjudicar a las víctimas nos pareció que era mucho más eficaz en la lucha contra la violencia de género el que estuviera comarcalizado en León y Ponferrada».

Un «avance» para especializar a los jueces

El ministerio de Justicia daba el visto bueno a la propuesta que del Ser considera «un avance importantísimo» porque «las distancias hoy en día no son como antes, no hay tantas dificultades para el traslado y en otros sitios que se ha hecho así el balance es más que positivo. Pensamos que de este modo se protege mejor a las víctimas con una atención especializada que no con la cercanía de un juzgado que no tiene medios».

De este modo León cuenta ya con un juzgado especializado en violencia de género que no existía hasta ahora, algo que «causaba muchos problemas que todas las partes nos pedían solucionar a través de la especialización y para poder hacerlo en león había que comarcalizar, sino, no nos habría atendido el Ministerio».

Coordinación

Una herramienta que la presidenta del TSJCyL ve clave para coordinar a todas las administraciones implicadas en defender y proteger a las mujeres víctimas de agresiones y que se une a la puesta en marcha hace escasos meses de los centros Atiendo, uno en cada capital de provincia de la comunidad que centralizan la ayuda a víctimas de agresiones sexuales.

La visita al centro de León era precisamente la ocasión por la que Ana del Ser acudía a la capital, con el objetivo de dar a conocer estos centros que prestan una atención 24 horas y que se convertirán en claves para acercar a las víctimas a la justicia y que «todo sea más efectivo».

Centro Atiendo: 62 víctimas atendidas en León

El centro de atención y asistencia integral en León ha atendido, desde su apertura en el mes de junio del pasado año y hasta el mes de junio del actual, a un total de 62 víctimas -39 en 2025 y 23 en 2024-, de las que 41 fueron víctimas de violencia sexual. Del total de actuaciones llevadas a cabo, 48 fueron telefónicas, diez presenciales y cuatro por chat.

Ampliar Ana del Ser en su visita al centro Atiendo de León. Peio García

Consciente de que las cifras son «muy pocas» a pesar de que «la mayoría de los casos que atiende la Audiencia Provincial de León y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León son por agresión sexual», la presidenta del TSJCyL aseguró que por el momento el servicio Atiendo está «infrautilizado» y hay que «impulsarlo y darle visibilidad», ya que «en muchas ocasiones las víctimas tienen dudas sobre lo que les ha pasado y necesitan apoyo para aclararse y decidir denunciar»

Ana del Ser, que lamentó que los nueve centros Atiendo repartidos en cada una de las provincias de Castilla y León, «son muy poco conocidos», quiso recordarle a las víctimas de agresiones sexuales sepan que «cuentan con un recurso extraordinario y que tendrán mucho recorrido».