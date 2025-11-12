leonoticias - Noticias de León y provincia

Dos personas sostienen los paraguas con fuerza por el viento.

La borrasca Claudia deja varios avisos amarillos por vientos en la provincia

Cielos nubosos y precipitaciones débiles marcarán el tiempo de este miércoles 12 de noviembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:01

Comenta

La borrasca 'Claudia' traerá vientos, precipitaciones, tormentas y oleaje que activarán este miércoles los avisos en 15 provincias, con acumulados de lluvia de más de 80 litros por metro cuadrado (l/m2) y rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora (km/h), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Entre ellas, la provincia leonesa está en aviso amarillo por viento. Unas rachas de viento que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora y que tendrán en aviso amarillo a la cordillera cantábrica de León durante toda la jornada y a la meseta entre las 10:00 horas de la mañana y las 18:00 horas de la tarde.

Cielos nubosos y precipitaciones

Además los cielos amanecerán poco nubosos con intervalos de nubes altas, tendiendo a partir de mediodía a cielo nuboso. Habrá probabilidad de precipitaciones débiles, localmente moderadas, en la segunda mitad del día.

Las temperaturas mínimas irán en ligero o moderado descenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente sur, flojo a moderado con intervalos de fuerte, y probables rachas fuertes o muy fuertes en montaña y algunas zonas de meseta.

La AEMET prevé para este miércoles que un frente asociado a la borrasca 'Claudia' quede estacionario en el oeste peninsular y deje cielos cubiertos con precipitaciones en el tercio occidental de la Península, así como abundante nubosidad alta en el resto y en Baleares.

