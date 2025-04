El alcalde de León, sin respuesta del Gobierno sobre Feve tras la manifestación: «Hacen oídos sordos» José Antonio Diez ha asegurado que «no hay ninguna novedad» y critica que el secretario de Estado de Transportes «me lee los mensajes pero no me contesta»

Dos días después de la multitudinaria manifestación que ha vuelto a reclamar que la Estación de Matallana recupere el tránsito de trenes hasta ella y se mejore una línea que acumula decenas de incidencias cada semana, el alcalde de León ha respondido tajante al ser preguntado sobre posibles reacciones desde el Gobierno: «No, ninguna novedad. Se muestran impasibles ante todo»

José Antonio Diez ha explicado que está buscando que se convoque un encuentro con otros alcaldes afectados por los problemas con la línea de Feve entre León y Guardo (Palencia) por parte del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, pero sin ningún tipo de respuesta: «Llevó tiempo intentando comunicarme con el secretario de Estado (José Antonio Santano) vía WhasttsApp para que, de una vez por todas, convoque esa reunión con los alcaldes que les llevo pidiendo desde hace meses. Veo que me lee los mensajes pero no me contesta, creo que están impasibles ante todo. Ya veremos en qué desemboca todo esto».

El alcalde leonés incide en que «la petición de la ciudadanía de León es unánime, es clara. Seguimos exigiendo que el tren llegue hasta la Estación de Matallana y se mejoren las condiciones de la línea pero parece que el Ministerio, tanto el secretario de Estado como el ministro (Óscar Puente), que al final es el máximo competente en la materia, hacen oídos sordos y no quieren escuchar«.

Declaraciones que siguen la línea expresada desde el consistorio de la capital que abogan por un diálogo que atienda a las reclamaciones ciudadanas expresadas por la Plataforma en Defensa de Feve en León que este domingo lograba convocar a miles de personas que exigían un servicio de calidad y que el tren vuelva a llegar al centro de la ciudad.