Diez insiste en la autonomía: «Rubio estará cómoda en las Cortes; los leoneses, no tanto» El alcalde de León reprocha la tardanza en reaccionar a su Partido Socialista y advierte que las faltas de respeto al regidor «son faltas de respeto a todos los leoneses»

Lucía Gutiérrez León Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:03

El alcalde de León, José Antonio Diez, respondió este miércoles a las declaraciones de la vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León, Nuria Rubio, quien pidió «calma» tras la polémica generada por las palabras del líder autonómico socialista, Carlos Martinez, sobre la identidad leonesa y la «y» que une a Castilla con León.

Diez reprochó al PSOE autonómico su tardanza en reaccionar y aseguró que «han tardado tres días en salir a decir algo». «Entiendo que la señora Rubio esté cómoda donde está, pero hay decenas de miles de leoneses, representantes municipales y militantes socialistas que no lo están tanto en las Cortes de Castilla y León», afirmó.

El alcalde insistió en que no pretende prolongar la polémica, pero advirtió que no permitirá faltas de respeto hacia la ciudad. «Las faltas de respeto que se le hacen al alcalde de León se le hacen a todos los ciudadanos», subrayó.

Lucha por la provincia

Diez lamentó que desde el ámbito autonómico del PSOE exista «una falta de comprensión hacia la realidad, el derecho y el deseo de los leoneses» y afirmó que seguirá «trabajando por León y por los leoneses», más allá de las diferencias internas. «Hay otros que dicen que trabajan mucho por León, pero la verdad es que todavía no lo he visto», añadió.

El alcalde zanjó el asunto asegurando que no entrará en más polémicas, convencido de que «en la calle los ciudadanos lo han entendido perfectamente».