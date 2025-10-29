leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Jose Antonio Diez en los actos celebrados por la Policía Local. L.G

Diez insiste en la autonomía: «Rubio estará cómoda en las Cortes; los leoneses, no tanto»

El alcalde de León reprocha la tardanza en reaccionar a su Partido Socialista y advierte que las faltas de respeto al regidor «son faltas de respeto a todos los leoneses»

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:03

Comenta

El alcalde de León, José Antonio Diez, respondió este miércoles a las declaraciones de la vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León, Nuria Rubio, quien pidió «calma» tras la polémica generada por las palabras del líder autonómico socialista, Carlos Martinez, sobre la identidad leonesa y la «y» que une a Castilla con León.

Diez reprochó al PSOE autonómico su tardanza en reaccionar y aseguró que «han tardado tres días en salir a decir algo». «Entiendo que la señora Rubio esté cómoda donde está, pero hay decenas de miles de leoneses, representantes municipales y militantes socialistas que no lo están tanto en las Cortes de Castilla y León», afirmó.

El alcalde insistió en que no pretende prolongar la polémica, pero advirtió que no permitirá faltas de respeto hacia la ciudad. «Las faltas de respeto que se le hacen al alcalde de León se le hacen a todos los ciudadanos», subrayó.

Lucha por la provincia

Diez lamentó que desde el ámbito autonómico del PSOE exista «una falta de comprensión hacia la realidad, el derecho y el deseo de los leoneses» y afirmó que seguirá «trabajando por León y por los leoneses», más allá de las diferencias internas. «Hay otros que dicen que trabajan mucho por León, pero la verdad es que todavía no lo he visto», añadió.

El alcalde zanjó el asunto asegurando que no entrará en más polémicas, convencido de que «en la calle los ciudadanos lo han entendido perfectamente».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Martínez tensa aún más las relaciones en un PSOE leonés de chiste
  2. 2 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  3. 3 Herida una menor tras chocar su patinete contra un coche en Villaobispo
  4. 4 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en León en 1987
  5. 5 Sancionan con más de 72.000 euros a UPL por infracciones en las últimas elecciones municipales
  6. 6 Denuncian un presunto uso indebido del coche oficial y «trato vejatorio» del jefe de la comisaría
  7. 7 Cuatro edificios emblemáticos de León habitualmente cerrados abren en noviembre
  8. 8 La unidad B de la Cultural cumple sin alardes para avanzar en la Copa
  9. 9 Los quioscos de la Pícara y San Marcos volverán a la vida
  10. 10 El teniente de la Policía de León y un agente de La Bañeza, premio de la Junta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Diez insiste en la autonomía: «Rubio estará cómoda en las Cortes; los leoneses, no tanto»

Diez insiste en la autonomía: «Rubio estará cómoda en las Cortes; los leoneses, no tanto»