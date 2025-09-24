AJE lanza la campaña 'Los valientes de León' para demostrar que la provincia es «tierra de grandes ideas» La Asociación de Jóvenes Empresarios cuenta con más de un centenar de asociados a los que ha ofrecido más de 250 horas de formación desde su origen hace siete años

Leonoticias León Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:50

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) se vistió este miércoles de largo para presentar la campaña 'Los valientes de León', con la que busca «poner en valor a los emprendedores de la provincia y demostrar que León también es tierra de grandes ideas».

Tras varias semanas generando expectación a través de los redes sociales, AJE reunió este 24 de septiembre para conocer 'Los valientes de León' a emprendedores, representantes institucionales y sociales, entre los que se encontraban el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Juan María Vallejo, el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Vega, la rectora de la Universidad, Nuria González, o el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez.

El presidente de AJE, Diego San Martín, explicó que la campaña busca «atraer el talento a León, fortalecer la gente que decida quedarse en la provincia en León, agrupar a la juventud empresaria y motivarla», así como «darles visibilidad, reconocimiento y todo todo lo posible para facilitarles el camino».

Emprendimiento en León

Todo ello en un contexto «positivo» en cuanto al emprendimiento joven en la ciudad de León, donde «la gente tiene ganas de poner en marcha proyectos», para lo que AJE les ayuda «en todo lo posible».

Por este motivo, San Martín quiso lanzar a la sociedad el mensaje de que «se atreva a emprender», porque «la vida son dos días y si tienes un proyecto es mejor quedarte con el sabor de boca de haberlo intentado». Además, señaló que hay asociaciones como AJE que «va a estar ahí para apoyarles en todo lo posible y hacer todo lo que esté en nuestra mano para facilitarles el camino».

La trayectoria de AJE desde 2018

La Asociación de Jóvenes Empresarios de León nació en 2018 de la mano de un grupo de jóvenes emprendedores de León que buscan fomentar la cultura empresarial entre los jóvenes de León y asesorar a aquellas empresas que necesiten ayuda sobre algún aspecto en particular.

AJE cuenta en estos momentos con más de 120 jóvenes empresarios asociados, a los que, en sus siete años de vida «luchando juntos por los intereses de los jóvenes empresarios», ha ofrecido más de 250 horas de formación, ha mantenido más de 40 reuniones de trabajo y ha celebrado más de 60 eventos.