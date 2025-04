Sin agua, sin luz y obligados a quedarse en su trabajo: «Había un olor que ni en el Húmedo»

Rubén Fariñas León Martes, 29 de abril 2025, 15:12 Comenta Compartir

A las 12:33 horas, el suministro eléctrico de España se desplomaba y un apagón sin precedentes sembraba León durante más de seis horas. La situación puso en jaque al tejido empresarial de la provincia, que tuvo que reaccionar como pudo ante la incertidumbre de la situación.

Durante ese periodo, en la empresa Atento se mantuvo la jornada laboral entre sus trabajadores, a pesar de que no podían ejecutar su tarea. «No había ni luz ni agua. Primero nos dijeron que habían llamado a mantenimiento y traían un generador que nunca llegó».

Desde el sindicato CGT han denunciado la situación vivida en la nave de la compañía por donde pasaron unas 200 personas este 28 de abril. A las 16:00 horas mandaron el primer escrito desde el comité de Prevención indicando que se reservaban el derecho a evacuar el centro por «falta de medidas básicas de higiene», explica Seila González Barreiro, quien ya denunció la pérdida de puestos de trabajo hace unos meses.

El principal problema estaba en los baños. Al no tener agua, no se podía tirar de la cisterna. «Había un olor en los baños que ni en el Húmedo; a orín y a todo». Además, las luces de emergencia desaparecieron por la tarde «y teníamos que ir con el móvil», señalaban los trabajadores. Esto se trasladó a la dirección, quien invitó a abandonar el puesto de trabajo «de forma voluntaria», pero recuperando las horas otro día, por lo que muchos no se fueron.

Sin posibilidad de ir a casa de forma remunerada

Posteriormente se mandó otro escrito, haciendo referencia al artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores que recoge los cuatro días remunerados en caso de no poder hacer el trabajo con normalidad, como era el caso en esta empresa de telemárketing.

Fue cinco minutos «de que nos fueran a decir que nos podíamos ir», a las 20:00 horas, cuando volvió la luz: «Tiraron de las cadenas del váter y la gente siguió trabajando», explica la responsable sindical a Leonoticias.

Por esta situación, desde CGT se va a poner una denuncia a la Inspección de Trabajo ante la «falta de medidas higiénicas» porque, puntan, «no somos perros».

Además, hablan de diferente trato entre responsables de los servicios que presta Atento porque mientras Repsol permitió que los trabajadores se fueran de forma remunerada, en Movistar y Catalana Occidente no se hizo, a pesar de no estar considerados como servicio esencial.