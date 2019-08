El acuerdo con una gran farmacéutica japonesa por 13 millones refuerza el proyecto de ADL en León Imagen de las instalaciones de ADL en León. / leonoticias La firma leonesa proporciona en la actualidad empleo cualificado a 330 trabajadores | El acuerdo se encuentra dentro de la línea de negocio de producción y comercialización de Principios Activos Farmacéuticos (APIs) LEONOTICIAS León Miércoles, 7 agosto 2019, 10:26

ADL Bionatur Solutions (MaB Ticker: ADL), a través de ADL Biopharma, ha firmado un acuerdo de colaboración con una importante compañía farmacéutica japonesa por un valor inicial de 13 millones de euros y una duración de cinco años. Esta alianza se encuentra dentro de la División de Negocio de Producción y Comercialización de Principios Farmacéuticos Activos (API's), producto propio de la compañía, campo en el que ADL es un proveedor de referencia.

El acuerdo con este nuevo cliente supone una muestra de la confianza depositada en ADL Bionatur, según ha asegurado la empresa en un comunicado, «gracias a la experiencia en la fabricación de betalactámicos, así como por el compromiso de la compañía con los máximos estándares de calidad».

La compañía japonesa es uno de los principales grupos a nivel mundial en el mercado farmacéutico, con una actividad muy destacada en el campo de los antibióticos, recuerda la empresa. El grupo cuenta con un firme compromiso histórico con la cura de enfermedades infecciosas y el desarrollo de medicamentos para el sistema nervioso central.

Crecimiento

«La firma de esta nueva alianza con una importante compañía a nivel mundial demuestra la calidad del trabajo de ADL Bionatur Solutions y nuestro compromiso con la excelencia, máxime en el desarrollo de unos productos tan exigentes como los antibióticos estériles. Estamos consolidando nuestro crecimiento y gran parte de ello es posible gracias al reconocimiento de nuestros clientes y al establecimiento de contratos fuertes y duraderos», señaló Pilar de la Huerta, CEO de ADL Bionatur.

Este acuerdo se encuentra dentro de la División API de la compañía, actividad que supuso el 25% de los ingresos en 2018 de la empresa.

ADL Bionatur es un proveedor de referencia en el mundo farmacéutico de principios activos betalactámicos (derivados de la penicilina), tanto orales como estériles, para las grandes compañías multinacionales de la industria, con las que ya tiene firmados varios acuerdos de suministro a largo plazo. La capacidad de ADL Bionatur para producir antibióticos estériles es de 60 toneladas por año, y de antibióticos orales es de más de 1.000 toneladas por año.

ADL posee en la actualidad acreditaciones de fabricantes extranjeros (FMA) por parte de la PMDA (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency of Japan) y MFDS (Ministry of Food and Drug Safety of South Korea), entre otras, y es un socio establecido para la producción de APIs en condiciones estériles en todo el mundo.

Compañía biotecnológica

ADL Bionatur Solutions, asegura en un comunicado de prensa, se posiciona como una de las principales compañías biotecnológicas de toda Europa. La integración de todas sus divisiones (CMO, Productos Propios e I+D con valor añadido) implica aunar en una sola entidad la especialización en I+D en productos y servicios para los sectores de salud, cosmética y bienestar, con la producción industrial por fermentación y capacidad de escalado.

ADL Bionatur Solutions cotiza en el MAB (Ticker ADL) desde mayo de 2018 y cuenta con Black Toro Capital (BTC) como accionista de referencia con el 73% del capital. La compañía proporciona empleo cualificado a más de 330 personas y sus mercados están principalmente localizados en Europa y Estados Unidos. ADL Bionatur Solutions opera bajo estas marcas: ADL Biopharma, Bionaturis, Biobide y ZIP Solutions.