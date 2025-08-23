leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Los expertos ya cifran en más de 97.000 las hectáreas quemadas en León
León.

Todas las actuaciones de circo gratuitas que llegan a las calles de León en agosto

Serán diez propuestas gratuitas entre el 26 y el 31 de agosto en diferentes ubicaciones de la ciudad

León

Sábado, 23 de agosto 2025, 11:11

La cita para la última semana de agosto del Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' acerca a la capital leonesa diez propuestas gratuitas de circo contemporáneo de la mano de compañías nacionales e internacionales. Este ciclo, impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, tendrá lugar en diferentes espacios de la ciudad y mostrarán al público esta modalidad circense surgida a finales del siglo XX como evolución del circo tradicional, pero con un enfoque más artístico y narrativo.

La primera actuación tendrá lugar el martes 26 de agosto a las 19:00 horas en El Palacín de la mano de Las Pituister (Burgos) con su obra 'Ni más ni menos'.

Dos seres humanos con unas narices rojas, dos payasas. Unas cajas llenas de objetos varios. Una serie de situaciones de la vida cotidiana y unos libros de instrucciones con las indicaciones y los pasos a seguir para el buen funcionamiento de cada una de las situaciones ridículas que resultan las desigualdades entre hombres y mujeres, y que se viven en las diferentes áreas de la vida: social, laboral y familiar. Al final, «cuantas más vueltas le das a las desigualdades, más absurdas son».

El miércoles 27 de agosto a las 19:00 horas la avenida Ordoño II será el escenario de 'Big Fish', de la compañía Cirque Au Carré (Francia). 'Big Fish' es el nombre de un barco, un barco bastante particular. Su propietario es un pescador tan chiflado como su barco. No parece un verdadero marinero. 'Big Fish' buscando los mejores lugares para una pesca tradicional. Sigue a 'Big Fish'.

La siguiente cita, el 28 de agosto a las 19:00 horas, correrá a cargo de La Finestra Nou Circ (Valencia), que interpretará 'Pilots'. Será una actuación itinerante desde El Palación hasta la antigua estación de RENFE. Unos excéntricos pilotos llegan con su original coche a pedales en busca del mejor lugar donde realizar su divertida carrera de vehículos locos. En su camino se encontrarán ante inesperadas situaciones que hay que superar con mucho humor, con sus números de acrobacias y malabares, y con la colaboración del público.

Todas las actuaciones

  • 26 de agosto. 19:00 horas. El Palacín. 'Ni más ni menos' de Las Pituisier (Burgos).

  • 27 de agosto. 19:00 horas. Recorrido por la avenida Ordoño II. 'Big Fish' de Cirque Au Carré (Francia).

  • 28 de agosto. 19:00 horas. Itinerante Palacín – antigua estación de RENFE. 'Pilots' de La Finestra Nou Circ (Valencia).

  • 28 de agosto. 20:00 horas. Antigua estación de RENFE. 'Fisgoneo' de De Tal Palo (Cataluña).

  • 29 de agosto. 18:00 horas. Antigua estación de RENFE. 'Le dernier concert' de CIE. i.Si (Francia).

  • 29 de agosto. 20:00 horas. Antigua estación de RENFE. 'Une partie de soi'. O Último Momento (Francia – Portugal).

  • 30 de agosto. 19:00 horas. Calle Legión VII. 'Sorriso'. Teatro Só (Portugal)

  • 30 de agosto. 20:00 horas. Antigua estación de RENFE. 'Tavole'. Zirko Txosko (Galicia – País Vasco).

  • 31 de agosto. 18:00 horas. Antigua estación de RENFE. '99 CM'. Iara Geller (Brasil – Bélgica).

  • 31 de agosto. 19:00 horas. Antigua estación de RENFE. 'Rumbo Latòli'. Cía. Nostraxladamus (Aragón).

