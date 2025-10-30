leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de un acelerador lineal.

El acelerador lineal del Hospital de León recibe 2,2 millones para su mantenimiento

El objetivo del contrato es el mantenimiento por motivos funcionales y de seguridad

León

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:10

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 2.291.590 euros para el mantenimiento integral de un acelerador lineal y sistema de guiado por superficie instalados en el Complejo Asistencial Universitario de León.

El objetivo del contrato es el mantenimiento por motivos funcionales y de seguridad de un acelerador lineal (marca VARIAN modelo TRUEBEAM) y sistema guiado por superficie (ALIGN-RT) instalados en el Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo Asistencial Universitario de León.

El acelerador lineal incluye un sistema láser y un sistema de control de puerta cerrada mientras que el sistema guiado por superficie está formado por tres cámaras de luz estructurada, un sistema para robotizar movimiento de la mesa del acelerador en 6D, una consola de control, un monitor dentro de la sala, accesorios de guiado de respiración del paciente y un software de control.

