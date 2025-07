El abandono de animales desciende en León en plena temporada de verano

Lucía Gutiérrez León Miércoles, 16 de julio 2025, 08:20 Comenta Compartir

La Asociación Protectora de Animales y Plantas de León respira este verano un poco más tranquila. Tras años de aumento de casos, este 2025 ha comenzado con un descenso en el número de abandonos de animales en la ciudad, especialmente en perros. Así lo reflejan los datos recogidos por la entidad, que atribuye esta tendencia positiva al trabajo conjunto con la Patrulla Verde de la Policía Local, especializada en la protección y bienestar animal.

«Lo hemos notado mucho. La reducción es evidente, sobre todo en perros», aseguran desde la protectora, en declaraciones a este medio. Según los datos facilitados, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año han acogido un total de 115 animales: 78 perros y 37 gatos. En el mismo periodo del año pasado, la cifra era notablemente más alta, con 158 entradas (108 perros y 50 gatos).

Aunque la diferencia pueda parecer pequeña a nivel estadístico, desde la Protectora insisten en que la bajada se percibe claramente en el día a día de la organización. «Nuestra percepción es que ahora hay menos abandonos porque la Patrulla Verde está denunciando, investigando y actuando. Desde que este cuerpo empezó a intervenir, los casos se resuelven, se sancionan y se previenen. Eso lo notamos mucho», recalcan, además de destacar la buena colaboración entre la asociación y la Policía Local.

El abandono de gatos

No obstante, el panorama no es igual de positivo en el caso de los gatos. La Protectora sigue recogiendo numerosas camadas que nacen en la calle, muchas veces separadas prematuramente de sus madres. «En gatos la situación sigue siendo complicada, sobre todo por las camadas que aparecen en la calle, fruto de una reproducción descontrolada. Esa problemática va en aumento y es muy difícil de atajar», advierte.

«La protectora no puede sustituir nunca lo que representa un hogar y una familia» Portavos de la asociación

Desde la Protectora también lanzan un mensaje claro a la sociedad: el descenso de casos no debe interpretarse como un alivio para la entidad, que continúa con sus limitaciones de espacio y recursos. «Que los números bajen no quiere decir que podamos recoger más animales. Nosotros intentamos que estén lo mejor posible, que reciban cariño y atención, pero la protectora no puede sustituir nunca lo que representa un hogar y una familia», señalan.

Por ello, la asociación insiste en la importancia de la prevención, la esterilización y la responsabilidad a la hora de adoptar. Además, anima a la ciudadanía a colaborar denunciando cualquier caso de abandono o maltrato, para seguir reduciendo estas cifras y avanzar hacia una mejor protección animal en León.