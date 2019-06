Repertorio musical para tu boda La música cobra un gran valor en la celebración de la boda, ya sea una ceremonia religiosa o civil | Aeventum, grupo de músicos profesionales, nos asesoran en el repertorio que puede interpretarse en las distintas ceremonias CUATRO MANOS Martes, 18 junio 2019, 19:19

Ceremonia religiosa

La entrada del novio: suele ser música instrumental.

Aria en Re (Bach)

Cualquier BSO (La Misión, Gladiator, El Último Mohicano)

Bohemian Rhapsody (Queen)

La entrada de la novia: es un momento especial y se suele interpretar la marcha nupcial de Mendelssohn, aunque puede haber otras opciones.

Canon (Pachelbel)

Hasta mi Final (Il Divo)

Por Ti Volare

(Andrea Bocelli) BSO Braveheart

Coral Cantata 147 (Bach)

Entre lecturas: se suele interpretar un tema corto.

Hallelujah (BSO Shrek)

Benedicat Vobis (Haendel)

Tras el intercambio de anillos: se puede interpretar un tema (no clásico) como homenaje a los novios.

BSO Braveheart – The Secret Wedding Hasta mi Final ( Il Divo )

Ofertorio: después de las peticiones un tema que se suele interpretar más comúnmente es el Ave Maria de Schubert Paz Dona Nobis Pacem (Mozart) Let it Be (Beatles)

Comunión

Lascia L'Espina (Haendel)

Hasta mi Final (Il Divo)

Por Ti Volare (Bocelli) Panis Angelicus (Franck)

Salida de los novios: la música en este momento debe ser alegre.

Marcha Nupcial (Wagner)

Coral de la Cantata 147 (Bach) BSO La Vida es Bella

Alegría (Circo del Sol)

Viva la Vida (Coldplay)

Beatles

Ceremonia civil

Cada vez es más habitual que la música de las ceremonias de boda civil sea mas moderna y adaptada a los tiempos y gustos de los novios. Por lo tanto los estilos y piezas pueden ser muy variadas.

Posibles obras:

- Ahora tú (Malú)

- Alegria (Circo del Sol)

-All by my self (Celine Dion)

- Amazing Grace (góspel)

-Angel (Robbie Williams)

-Angel (Sarah McLachlan )

- Autumn leaves (jazz)

-Blanco y negro (Malú)

-BSO Cinema Paradiso (E.Morricone)

-BSO Bagdad Café -Calling you (J. Steele)

-Can help falling in love with u (E. Presley)

- Can you feel the love tonight

-El día que me quieras (C. Gardel)

-Hallelujah (BSO Shrek-LCohen )

- Hasta mi final ( Il Divo )

Estas son unas posibles piezas orientativas, el gusto de los novios y el lugar de celebración darán las pautas más acertadas para sorprender a todos los invitados.