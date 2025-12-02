El TSJ ratifica la anulación de las «subidas de sueldo» en el Ayuntamiento de La Bañeza Confirma la invalidez de los acuerdos aprobados por PP y Vox en el pleno municipal del 14 de julio de 2025 en un proceso impulsado por el PSOE

El PSOE de La Bañeza comunicó hoy que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado una sentencia que desestima el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento y confirma íntegramente la resolución emitida por el Juzgado de lo Contencioso de León en septiembre de 2024 que determina la nulidad de los acuerdos aprobados en el pleno del 14 de julio de 2023, que ampliaban de tres a cinco las dedicaciones exclusivas y parciales y fijaban las retribuciones del personal eventual y de confianza, por haberse adoptado sin los informes preceptivos de Intervención.

Por este motivo, el Grupo Socialista votó en contra desde el primer momento, presentó un recurso de reposición que fue desestimado y, posteriormente, interpuso un recurso contencioso-administrativo. Tras la apelación del equipo de gobierno, también procedió a su impugnación, según explicó el portavoz socialista, Rodolfo Sánchez Prieto.

El fallo del TSJCyL mantiene que estos acuerdos «no son ajustados a derecho» y, en consecuencia, quedan anulados. Sánchez Prieto mostró su satisfacción por la sentencia y subrayó que «se ha demostrado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Bañeza no siguió los procedimientos legales conforme a la legislación vigente al adoptar estas decisiones, como tantas otras».

El PSOE de La Bañeza insistió en la necesidad de garantizar la transparencia y el cumplimiento de la legalidad en decisiones que afectan al funcionamiento municipal. «No se puede aprobar la creación de puestos y asignación de retribuciones sin los informes económicos necesarios ni sin un debate claro y transparente sobre su impacto», añadió el portavoz.

Asimismo, Sánchez criticó la falta de transparencia que caracteriza la gestión del PP, «que continúa ocultando información tanto a la oposición como a los vecinos». «La transparencia no es una opción, es una obligación democrática, y esta sentencia vuelve a evidenciar su forma de gobernar», concluyó.