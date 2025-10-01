leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Letras en La Bañeza.

Las letras que dan la bienvenida a los conductores que entran a una localidad de León

El objetivo es reforzar el «atractivo» de la ciudad y «embellecer» el entorno urbano

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:07

El Ayuntamiento de La Bañeza ha procedido a la instalación de unas letras con el nombre de la ciudad en la rotonda principal de la N-VI. Esta actuación, largamente demandada por la ciudadanía, forma parte de la línea de embellecimiento urbano que el Consistorio viene desarrollando en distintos puntos del municipio con el objetivo de dotarlo de mayor atractivo y personalidad.

La intervención ha sido coordinada desde la Concejalía de Medio Ambiente y Jardines, dirigida por Elena Baílez, con el apoyo de la Concejalía de Obras, a cargo de Pedro Montiel. Estas nuevas letras se suman a otras iniciativas ya realizadas, como las letras situadas en otra rotonda de acceso a la ciudad, la instalación del rótulo 'I Love La Bañeza' en el parque de La Harinera, o la escultura de la motocicleta en el parque de la calle Santa Elena, en homenaje al circuito de motocross de La Salgada.

Otras noticias en León

Los estragos de la inundación en La Palomera siguen presentes en el centro de salud

Los estragos de la inundación en La Palomera siguen presentes en el centro de salud

El Gobierno advierte que el rescate del peaje de la AP-66 tendría «consecuencias millonarias»

El Gobierno advierte que el rescate del peaje de la AP-66 tendría «consecuencias millonarias»

El Ayuntamiento continuará desarrollando actuaciones en esta línea, entre las que se encuentra la próxima construcción de una fuente en el parque Covid, además de otros elementos de embellecimiento urbano.

Paralelamente, el Consistorio mantiene un amplio programa de reparaciones de mobiliario urbano y la ejecución de obras e inversiones en distintas calles y luminarias, con un presupuesto que asciende a alrededor de dos millones de euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La asistenta de un anciano retira 10.000 euros de su cuenta tras hacerse con sus claves
  2. 2 Hallan un nuevo tramo de muralla en León oculto durante más de un siglo
  3. 3 Las llamas se ceban con una planta de reciclaje de León que ardió toda la noche
  4. 4 Vuelca con su coche de madrugada tras salirse de la vía en una carretera provincial de León
  5. 5 Mata a rastrillazos a una gata en Cacabelos y se atrinchera en su casa
  6. 6 Las Peñas de San Froilán vuelven a León el 11 de octubre, pero con varias restricciones
  7. 7 Invitan a los leoneses a pasar el festivo de San Froilán en un centro comercial de Valladolid
  8. 8 El pueblo más pequeño de León urbaniza su plaza Mayor con 173.000 euros y césped artificial
  9. 9 Monitorizan dos osos pardos en la zona de Laciana donde se han registrado ataques
  10. 10 Un pequeño terremoto sacude de madrugada un pueblo de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Las letras que dan la bienvenida a los conductores que entran a una localidad de León

Las letras que dan la bienvenida a los conductores que entran a una localidad de León