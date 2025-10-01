Las letras que dan la bienvenida a los conductores que entran a una localidad de León El objetivo es reforzar el «atractivo» de la ciudad y «embellecer» el entorno urbano

Leonoticias León Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:07 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Bañeza ha procedido a la instalación de unas letras con el nombre de la ciudad en la rotonda principal de la N-VI. Esta actuación, largamente demandada por la ciudadanía, forma parte de la línea de embellecimiento urbano que el Consistorio viene desarrollando en distintos puntos del municipio con el objetivo de dotarlo de mayor atractivo y personalidad.

La intervención ha sido coordinada desde la Concejalía de Medio Ambiente y Jardines, dirigida por Elena Baílez, con el apoyo de la Concejalía de Obras, a cargo de Pedro Montiel. Estas nuevas letras se suman a otras iniciativas ya realizadas, como las letras situadas en otra rotonda de acceso a la ciudad, la instalación del rótulo 'I Love La Bañeza' en el parque de La Harinera, o la escultura de la motocicleta en el parque de la calle Santa Elena, en homenaje al circuito de motocross de La Salgada.

El Ayuntamiento continuará desarrollando actuaciones en esta línea, entre las que se encuentra la próxima construcción de una fuente en el parque Covid, además de otros elementos de embellecimiento urbano.

Paralelamente, el Consistorio mantiene un amplio programa de reparaciones de mobiliario urbano y la ejecución de obras e inversiones en distintas calles y luminarias, con un presupuesto que asciende a alrededor de dos millones de euros.