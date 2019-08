La Iglesia española reconoce que los pasos frente a la pederastia en La Bañeza no son «tan rápidos como quisiéramos»

El horror, en primera persona

«Don José Manuel se acercaba a mi cama, introducía sus dedos por mi ano mientras se tocaba con la otra mano, las silenciosas lágrimas que yo derramaba no eran para él un impedimento ni un límite y solo te quedaba pensar que el tiempo pasaría y que terminaría pronto, apretabas los ojos y respirabas, no podías hacer nada más, hasta que por fin terminaba y notabas el asqueroso, húmedo y caliente fluido que había derramado encima de ti.

Cuando ya se había marchado, tenía que levantarte, tembloroso, llorando y atravesar descalzo el dormitorio para ir a lavarte con agua fría y retirar de tu cuerpo el vomitivo semen que tenías encima. Jamás he podido quitarme la mácula con la que condenó a vivir el resto de mis días y me frustra haberle dado el gusto de haber mantenido en silencio tan repulsivo secreto.

Cuánto extrañe los brazos de mi madre, el cobijo de su pecho, sentirme como cualquier otro niño, protegido en su regazo, saber que nada malo podía pasarme mientras estuviera allí.

Cuántas veces quise decírselo, las mismas que callaba por temor, sin saber si lo que vivía era normal aunque en mi interior, ya conocía la respuesta.

Esto condicionó mi futuro, me robaron mi infancia, mi ilusión, mi inocencia. Mientras las demás niños de mi edad estudiaban y soñaba con un futuro, a mí me negaron el mío.

Para mi hermano ya no hay ayuda, porque la vida me lo arrebató pero yo no puedo vivir con esto más tiempo, y es por ello que no quiero callar más, me siento burlado y engañado y quiero que el mundo conozca mi verdad.

La verdad, esa verdad que nos hará libres y no la que se está haciendo creer con las celebraciones y actos de ensalzamiento a la trayectoria canónica de un párroco que, lejos de prácticas las enseñanzas de Nuestro Señor, oculta su cara y sus más rastreros instintos bajo unos hábitos manchados de pecado».