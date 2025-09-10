Un grafiti de La Bañeza se convierte en la tercera mejor obra de arte urbano del mundo El mural 'Queen Bee' que Häcko Crâne realizaba en la última edición del festival Art Aero Rap competirá por el título de la mejor obra mundial de 2025

Leonoticias León Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:02 Comenta Compartir

Un mural de La Bañeza se convierte en la tercera mejor obra de arte urbano de todo el mundo en el mes de agosto. El grafiti titulado 'Queen Bee' que el artista arandino Häcko Crâne realizó durante la última edición del festival Art Aero Rap ha sido reconocido por la plataforma internacional Street Art Cities como la tercera mejor obra de arte urbano del mundo en el mes de agosto de 2025. Este reconocimiento destaca no solo el talento del artista, sino que consolida, una vez más, al festival y a La Bañeza como referentes internacionales del arte urbano.

Este logro adquiere un valor especial en un año marcado por circunstancias complejas. Los graves incendios que afectaron a la comarca obligaron a cancelar gran parte de la programación prevista, incluidos conciertos y actividades, lo que supuso un duro golpe económico y logístico para el festival y para el público que esperaba una edición completa. En este contexto, la noticia del reconocimiento internacional de 'Queen Bee' representa para los organizadores un motivo «de satisfacción y un aliciente para seguir trabajando en futuras ediciones».

Además de 'Queen Bee', otras tres obras de La Bañeza fueron seleccionadas para figurar entre las nominadas por Street Art Cities, destacando el talento local y la diversidad artística que caracteriza al festival. Las piezas de Dan Bonssai, Liam Bononi y Poch recibieron también un reconocimiento internacional, demostrando la capacidad del evento para proyectar obras de gran calidad desde nuestra ciudad hacia el escenario mundial del arte urbano.

Ampliar Proceso de creación del mural.

El hecho de que el mural galardonado sea obra de Häcko Crâne tiene un significado adicional. El artista ha participado en todas las ediciones de Art Aero Rap, convirtiéndose en un referente inseparable de nuestra trayectoria. Su evolución artística ha ido de la mano del crecimiento del festival, consolidando una relación que trasciende lo profesional y refleja el espíritu colaborativo y cercano que caracteriza a nuestro proyecto.

Competirá por ser la mejor obra de 2025

El reconocimiento logrado implica, además, que la obra 'Queen Bee' acceda directamente a la final en la que se decidirá la mejor obra de arte urbano del mundo en 2025, una votación que se realizará a finales de año a través de Street Art Cities. Este escenario ya se vivió en la pasada edición, cuando la obra 'The Messenger', de Uri KTHR, alcanzó igualmente la fase final, situando de nuevo a La Bañeza y al festival en el centro de la escena internacional.

'Queen Bee', realizada con pintura plástica y sprays, representa una abeja con aspecto de joya, destacando tanto por su técnica como por su simbolismo. Según el propio artista, en esta serie, «la humanidad se revela como un virus que avanza, ciego, sobre aquello que le da sustento. He pintado diversos insectos porque en ellos habita la raíz misma de nuestra supervivencia: diminutas vidas sin las cuales la nuestra sería imposible. En esta obra, sin embargo, toda la atención recae en la abeja reina. La elevo a la categoría de joya, no solo por su belleza, sino porque encarna la esencia de un equilibrio que olvidamos. Brilla como el oro con gemas raras y preciosas, destinada a recordarnos que lo verdaderamente valioso no se encuentra en lo artificial que acumulamos, sino en estas pequeñas criaturas que sostienen la vida en la Tierra».

Ampliar El artista en acción.

Más allá de su fuerza estética y conceptual, 'Queen Bee' subraya la importancia de cuidar la naturaleza, un mensaje especialmente relevante tras los graves incendios que han afectado nuestros entornos este verano. Obras como esta no solo embellecen el espacio urbano, sino que cumplen una función de conciencia y reflexión, recordándonos la fragilidad del equilibrio natural y la necesidad de proteger la vida que sostiene nuestro planeta.

En esta votación participaron 160 obras de 25 países, superando en número y diversidad a ciudades como Long Beach (Los Ángeles), Copenhague, Zúrich, Nueva York y muchas otras de población muy superior a la de La Bañeza, lo que refleja la proyección internacional y el nivel artístico del festival.