Denuncian que Carrera «persigue» a vecinos de La Bañeza por pegar carteles en su contra

Viernes, 20 de junio 2025

La Bañeza está en pie de guerra y esta vez no es por la situación que viven tras el cierre de Azucarera. En esta ocasión es por la denuncia que han recibido dos vecinas de la localidad por haber pegado carteles en los que piden la dimisión del actual alcalde, Javier Carrera, por no estar cumpliendo lo que prometió durante la campaña electoral: «Somos un grupo de personas que estamos muy cansadas de la prepotencia, de la chulería y del caciquismo de Javier Carrera y hemos hecho carteles con todo lo que propuso que iba a hacer durante el mandato y que, evidentemente, no ha hecho nada», explica Miriam Cámara, una de las vecinas que ha recibido la denuncia.

La Policía Local recoge en la denuncia que se trata de una infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza de vías públicas y cuyos hechos sucedieron durante la madrugada del 10 de junio en las calles Manuel Diz, Astorga, El Reloj, Imperial, Escultor Rivera y Plaza Mayor, y detallan que estos carteles fueron colocados «con propaganda ofensiva» en espacios públicos.

Ampliar Imagen de la denuncia.

«Yo no sé si esta denuncia tiene cabida legal porque a mí no me han identificado en el momento en el que yo estaba pegando carteles», reconoce Cámara. «Supuestamente son carteles ofensivos, pero que ponga 'Carrera dimisión' no es nada ofensivo porque en ningún momento faltamos el respeto a nadie, simplemente exponemos nuestros puntos de vista y lo que creemos que este señor está haciendo mal», añade.

Unos carteles en los que se aprecian frases como «Por no cumplir las promesas electorales, por no apoyar a familias y niños en una causa justa, por mentir y amenazar en medios de comunicación, por usar servicios públicos para sus intereses y por la subida brutal de sueldos». Unos llamamientos, que según Miriam Cámara, han ofendido al regidor de La Bañeza: «Debe ser que le molesta o que tiene miedo. No estamos insultándole, no estamos haciendo nada malo. Simplemente estamos reivindicando nuestro derecho a la libertad de expresión».

«A este señor le debe fastidiar, doler o lo que sea porque nos manda a la Policía Local a que nos persiga y a decirnos que no pongamos carteles», afirma la denunciada reconociendo que una vez la Policía Local sí que las vio pero «nos dijeron que los pusiéramos en sitios habilitados pero en ningún momento nos tomaron los datos».

Una reivindicación que no cesará

Son más de 40 personas las que se han unido a esta iniciativa de pegar y repartir estos carteles porque dicen sentirse «cansados» de la «prepotencia, chulería y caciquismo de Javier Carrera», aseguran. «No estamos haciendo nada malo, así que nos ponga las denuncias que quiera que nosotros vamos a seguir igual», afirma Cámara.

Una reivindicación que durante la mañana de este viernes 20 de junio se ha trasladado a las puertas del Ayuntamiento de La Bañeza donde este grupo de personas ha repartido más carteles hasta que fueron interceptados e identificados por la Policía Local: «Volvió a llamar a la policia diciendo que estábamos en la entrada de un edificio público y que allí no podíamos estar», asegura.

«No nos va a meter miedo», afirman, mientras confirman que seguirán repartiendo y pegando carteles todas las semanas «para que se entere todo el mundo».