La Bañeza ultima la puesta en marcha de su aparcamiento de camiones Se culmina una infraestructura clave que facilitará el estacionamiento de camiones y permitirá un uso polivalente del espacio durante todo el año.

Leonoticias León Martes, 7 de octubre 2025, 19:40 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Bañeza está ejecutando las últimas actuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del nuevo aparcamiento de camiones, con el objetivo de dotar a la ciudad de un servicio moderno y adecuado para el estacionamiento de vehículos pesados.

En estos momentos se están llevando a cabo las labores de acondicionamiento previas al asfaltado del recinto, así como otras mejoras complementarias que permitirán culminar la adecuación del espacio. Estas intervenciones supondrán una mejora significativa en la calidad de los servicios que el Ayuntamiento ofrece a los profesionales del transporte, quienes hasta ahora venían utilizando un espacio provisional sin las condiciones técnicas y de confort necesarias.

En una primera fase, el aparcamiento fue dotado de diversos servicios esenciales, como duchas, sistema de videovigilancia y otras instalaciones destinadas a garantizar la seguridad y el bienestar de los transportistas. La inversión total de las obras actualmente en ejecución asciende a unos 220.000 euros, que se suman a otras actuaciones ya realizadas en fases anteriores.

El aparcamiento

Estas obras complementan las intervenciones previas que permitieron la adecuación de edificios y la instalación de suministros básicos como luz, agua y sistemas de seguridad. Con todo ello, el Ayuntamiento gana un espacio polivalente que, además de cumplir su función principal como aparcamiento de camiones, podrá albergar en el futuro otras actividades de carácter puntual a lo largo del año.

El aparcamiento se ubica en la Calle Fueros Leoneses, en una parcela situada junto al camping municipal y el cementerio, y muy próxima a la salida hacia la autovía A-6, lo que lo convierte en un enclave estratégico para el sector del transporte. Esta actuación forma parte del compromiso del equipo de gobierno de seguir mejorando los servicios e infraestructuras de la ciudad, respondiendo así a las necesidades de los ciudadanos y profesionales que hacen uso de ellos.

Temas

La Bañeza