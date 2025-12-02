La Bañeza incentiva el comercio local en Navidad con más de 4.500 euros en premios La campaña navideña incluye premios, sorteo y concurso de escaparates para dinamizar el comercio de La Bañeza

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió la presentación oficial de la campaña de comercio «La Bañeza, tu mejor regalo», una iniciativa promovida por la Concejalía de Comercio y Desarrollo Económico con el objetivo de incentivar el consumo en los establecimientos locales durante la Navidad 2025/2026. Tanto las bases como el formulario de inscripción están disponibles en la página web municipal.

El acto contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Javier Carrera, y de la concejal de Comercio y Desarrollo Económico, Elena Baílez, quienes destacaron la importancia del comercio local como motor económico y elemento identificativo de La Bañeza.

El alcalde subrayó que «el equipo de gobierno cree firmemente en esta tradición», recordando que La Bañeza siempre ha sido «una ciudad de servicios» a la que, históricamente, han acudido personas de distintas comarcas y provincias limítrofes, e incluso de Portugal, Galicia o Asturias, para adquirir productos. «La Bañeza es nuestro mejor regalo —añadió— y como tierra solidaria que somos, cuando tenemos algo bueno nos gusta compartirlo». Carrera recalcó el valor del comercio tradicional, destacando su profesionalidad, cercanía y la atención personalizada que lo diferencia frente a otros canales de compra. Asimismo, animó al sector a continuar incorporando nuevas herramientas digitales para mejorar su presencia y comunicación con los clientes.

Por su parte, la concejal Elena Baílez detalló el funcionamiento de la campaña. Los comercios interesados deben inscribirse — ingresando una cuota de 50 euros— antes del 3 de diciembre. A partir del día 5, cada compra superior a cinco euros generará una tarjeta participativa en la que deberá figurar claramente el nombre y teléfono del comprador.

La campaña repartirá 4.000 euros en premios, distribuidos de la siguiente manera: Un premio de 1.000 euros, entregado en 50 cheques regalo de 20 euros, dos premios de 500 euros, en 25 cheques regalo de 20 euros, dos premios de 300 euros, en 15 cheques regalo de 20 euros, dos premios de 200 euros, en 10 cheques regalo de 20 euros y diez premios de 100 euros, en 5 cheques regalo de 20 euros.

El sorteo se celebrará el 2 de enero de 2026 a las 14:00 horas. Se contactará a los ganadores telefónicamente, realizando cinco intentos de llamada antes de pasar al siguiente número. Por la tarde del mismo día se hará entrega oficial de los premios, permitiendo así que puedan canjearse durante los días 2, 3 y 5 de enero.

Baílez insistió en la importancia de que los comercios formalicen su inscripción cuanto antes, recordando que durante las últimas semanas se han repartido formularios puerta a puerta en todos los establecimientos.

Concurso de Escaparates de Navidad

La campaña incluye además el tradicional Concurso de Escaparates de Navidad, muy valorado por comerciantes y visitantes. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 20 de diciembre, presencialmente o a través de la sede electrónica municipal. Como requisito, los escaparates deberán permanecer iluminados hasta las 21:00 horas. El jurado valorará la originalidad, composición y creatividad de las propuestas.

El certamen concederá tres premios: Primer premio: 300 euros, Segundo premio: 200 euros y Tercer premio: 100 euros.

Desde la Concejalía de Comercio y Desarrollo Económico se anima a todos los establecimientos a participar en ambas iniciativas para continuar impulsando la actividad comercial y reforzando la imagen de La Bañeza como una ciudad dinámica, acogedora y con una oferta de calidad durante la Navidad.