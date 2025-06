La Bañeza dice basta: movilización masiva contra el cierre de Azucarera

Lucía Gutiérrez León Lunes, 9 de junio 2025, 12:50 | Actualizado 13:03h. Comenta Compartir

La Comisión Negociadora de Azucarera en La Bañeza, junto a representantes sindicales y organizaciones agrarias, ha anunciado la mañana de este lunes 9 de junio un calendario de movilizaciones para «frenar» el cierre de la fábrica y denunciar los despidos previstos en todos los centros del grupo. La decisión se tomó tras una asamblea celebrada en la que se expuso la gravedad de la situación, la falta de respuestas por parte de la empresa y la pasividad institucional.

La primera gran movilización se convoca para el viernes 13 de junio a las 19:00 horas en León, con salida desde la sede sindical hasta la Junta de Castilla y León, donde se leerán las principales reivindicaciones. La fecha fue elegida por votación mayoritaria de los trabajadores, teniendo en cuenta la disponibilidad del sector agrario, las limitaciones de calendario del ERE y la necesidad de lograr el mayor impacto posible.

René Rodríguez, secretario general de UGT FICA León, ha afirmado que «estamos aquí porque los compañeros han trazado ya las líneas de actuación y nos concentraremos ante la Junta de Castilla y León para exigir una respuesta. A día de hoy, nadie nos ha dado ninguna».

«Rechazamos totalmente el cierre de La Bañeza» René Rodríguez Secretario general de UGT FICA León

Ha agradecido el apoyo de las organizaciones agrarias que se encontraban en la sala en ese momento, Asaja, COAG, UGAL y UCCL, y ha dejado claro que «desde UGT FICA León rechazamos totalmente el cierre de La Bañeza, pero también lo que está ocurriendo en otros centros de Castilla y León, aunque aquí es donde el golpe es más duro».

Despidos y condiciones establecidas

Benigno Pérez, presidente del comité de empresa de Azucarera en León, ha enumerado los despidos en distintos centros, «uno en Benavente, 10 en Barcelona, 11 en Jerez, 26 en Toro, 27 en Madrid, cerca de 50 en Miranda y 126 en La Bañeza», y ha señalado que «si alguien tiene que salir, debe ser con las mejores condiciones posibles, tanto económicas como de reubicación». También ha alertado de los plazos ajustados del ERE: «Vamos muy justos de tiempo. La comisión se está reuniendo y haciendo asambleas por los centros, pero hay que correr».

Imagen de la rueda de prensa. L.G

El comité ha explicado que el viernes 13 se hará un recorrido desde la sede sindical en León, pasando por Ordoño, Guzmán y Condesa, hasta llegar, donde se realizará el acto final. «La manifestación está abierta a todo el mundo: ciudadanos, colectivos, asociaciones, agricultores, y por supuesto compañeros de otros centros que quieran sumarse», ha subrayado Pérez.

Rodríguez ha insistido en la falta de acción institucional: «Las administraciones y partidos políticos están tan cómodos como la propia empresa. Llevamos días pidiendo respuestas y solo recibimos propuestas vacías. Nadie ha logrado aún sentarse con la empresa». Y ha advertido: «La ciudadanía de León no puede seguir callada mientras se cierran fábricas y se destruye el campo. Detrás del cierre de La Bañeza hay una amenaza directa para la remolacha y para la agricultura».

La defensa del territorio

Ambos han coincidido en que no se trata únicamente de una lucha laboral, sino de una defensa del territorio. «La Azucarera no es solo una empresa: es parte de nuestra tierra. Ya se cerraron Veguellina y León, y no podemos permitir que también se cierre La Bañeza», ha remarcado Pérez.

«El día 13 no solo se defiende una fábrica. Se defiende el empleo, la agricultura y el futuro de nuestras comarcas» Benigno Pérez Presidente del comité de empresa de la Azucarera de La Bañeza

Por último, se ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos de León y provincia: «El día 13 no solo se defiende una fábrica. Se defiende el empleo, la agricultura y el futuro de nuestras comarcas. Y peleando por La Bañeza, estamos peleando por la victoria de todos».