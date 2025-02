La crisis política en Francia acentúa la desconfianza de sus ciudadanos

Enric Bonet Martes, 11 de febrero 2025, 21:17 Comenta Compartir

La ciudadanía francesa continúa sin entender ni digerir la convocatoria de las elecciones anticipadas del pasado verano. El 9 de junio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sorprendió a sus conciudadanos disolviendo la Asamblea Nacional en pleno auge de la ultraderechista Agrupación Nacional. Ocho meses después de esa votación, en que la coalición de izquierdas del Nuevo Frente Popular (NFP) quedó primera y que dejó una muy fragmentada Asamblea Nacional, el país vecino sigue inmerso en una profunda crisis política.

Esta no solo se ve reflejada en la fragilidad del Ejecutivo de François Bayrou, sino también en la desconfianza creciente de los franceses respecto a las élites. Así lo advierte un estudio publicado hoy por el diario Le Monde. Ese sondeo del instituto OpinionWay y del laboratorio universitario Cevipof tiene el mérito de haber sido realizado en paralelo en Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. Su conclusión resulta cristalina: la población gala es la más pesimista y desconfiada entre esos cuatro países de la Unión Europea.

74% de los franceses desconfía de los partidos políticos y de sus dirigentes.

Hasta el 45% de los entrevistados en Francia (siete puntos más que el año pasado) expresa «desconfianza», mientras que solo el 14% muestra «serenidad». Se trata de unos sentimientos aún más marcados que en Alemania, país que vive una crisis parecida con el auge de la ultraderechista AfD y el declive del Gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz, que afronta con una posición de debilidad las elecciones anticipadas del 23 de febrero. Este pesimismo ambiental, según el sondeo, se recrudece aún más cuando miden las opiniones respecto a la política. Hasta el 74% de los franceses afirma desconfiar de los partidos y los dirigentes. Desde la revuelta de los chalecos amarillos a finales de 2018, no se observaban estos niveles de malestar.

Macron, más impopular que Scholz y Meloni

La crisis de legitimidad no es ninguna novedad en Francia, pero se ha acentuado con el decadente segundo mandato del presidente, Emmanuel Macron. El 56% de los encuestados lo considera como el principal responsable de la situación crítica en el país. Y su popularidad cae hasta solo un 20%. Se trata de un porcentaje inferior al de Scholz (28%) o de la derechista Giorgia Meloni (47%). «Algunos de los ministros que forman parte del Gobierno perdieron en las últimas elecciones (en sus respectivas circunscripciones). El primer ministro no dispone de un mandato popular. Y no paran de crecer las dudas sobre nuestro funcionamiento democrático», explica el politólogo Bruno Cautrès del instituto Cevipof, vinculado a Sciences Po París.

Pese haber superado en la última semana tres mociones de censura y disponer de un margen de maniobra en la Asamblea superior al de su predecesor Michel Barnier —el primer responsable del Ejecutivo en perder su cargo debido a una censura desde 1962—, a Bayrou no le espera un mandato nada fácil. Parece bastante complicado que logre recuperar la confianza de los franceses. La crisis del macronismo —y por extensión de la democracia gala— no solo resulta un escenario propicio para la extrema derecha, sino que dificulta las ambiciones de todos aquellos que aspiran a suceder al presidente.

