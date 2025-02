Una «pelea de bar furiosa» e inédita

M. Pérez Viernes, 28 de febrero 2025, 21:42 Comenta Compartir

Millones de estadounidenses presenciaron ayer en directo la primera gran bronca pública entre su presidente y un homólogo extranjero en la historia política del país. Nunca antes se había producido tal explosión dereproches y mucho menos la práctica expulsión del invitado, como ocurrió cuando Trump ordenó cancelar anoche la rueda de prensa y ordenó a Volodímir Zelenski que abandonase la Casa Blanca.

Lo habitual en estos actos es la imagen que esta misma semana dieron las visitas del presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer. Las reglas de protocolo de Washington indican que los mandatarios se muestren corteses ante los periodistas e incluso respondan algunas preguntas. Las tensiones quedan para la entrevista a puerta cerrada. Lo inédito es que los gritos se escuchen desde el exterior.

Fox News, de ideología republicana, resumió anoche la discusión con una afilada pero certera frase: «Ala del salvaje oeste». 'The Washington Post' hizo constar que el «encuentro notable» entre Trump y Zelenski pudo haber estado llamado a «determinar una generación de guerra y paz en Europa», pero a ratos «se sintió más como una pelea de bar con furiosas demandas de Trump y el vicepresidente, JD Vance, de respeto y gratitud del líder ucraniano en tiempos de guerra». El periódico de Jeff Bezos destaca el «acalorado intercambio de opiniones» en el que los interlocutores llegaron a «gritarse el uno al otro» y denuncia que todo el espectáculo fue «una sorprendente violación de la cortesía de la Oficina Oval, donde incluso los encuentros difíciles suelen ocurrir con voces tranquilas y un lenguaje diplomático».

'The New York Times' comentó que el líder ucraniano «buscaba evitar que Washington abandonara a Kiev en la guerra de Rusia contra su país», pero se encontró con la «ira expresa» del inquilino de la Casa Blanca. «El intercambio de palabras frente a las cámaras de televisión fue uno de los momentos más dramáticos que se hayan vivido en público en la Oficina Oval», afirmó el rotativo neoyorquino, para el que la broca confirma «la ruptura radical entre Estados Unidos y Ucrania desde que Trump asumió el cargo. Trump se ha puesto del lado de Rusia».

La cadena ABC compartió la impresión de que se trató de un «soprendente intercambio ante las cámaras y diferente a cualquier otro en la Oficina Oval en los tiempos modernos». El presidente y su delfín, Vance, «reprendieron a Zelenski por su manejo de la guerra» culpando «nuevamente de modo falso al líder ucraniano por el conflicto».

La reunión, explica 'The Wall Street Journal', estaba «planeada desde hace tiempo» y culminaba «una semana de discusiones con líderes europeos, quienes pasaron días adulando al presidente estadounidense con la esperanza de que acudiera en ayuda de Ucrania». La situación, sin embargo, derivó pronto en el caos. El secretario de Estado, Marco Rubio, torció el gesto cuando un periodista le preguntó a Zelenski por qué no llevaba traje y éste le respondió que se lo pondrá cuando su país no esté en guerra, «incluso uno más bonito que el azul» que llevaba el periodista. Luego, a puerta cerrada, los gritos se hicieron notorios. Resonaron fuera del Despacho Oval y laembajadora ucraniana, Oksana Markarova, se llevó las manos a la cabeza.

«Una ruptura dramática en las relaciones entre dos aliados en tiempos de guerra», concluyó 'The New York Times'. «El ataque verbal del presidente contra Zelenski fue una muestra notable de ira y resentimiento hacia el líder de un país que ha sido invadido por una potencia mayor que pretende eliminarlo como Estado independiente. Ningún presidente que se recuerde ha estallado jamás en una cámara con un líder extranjero de visita de manera tan vituperante, ni siquiera con enemigos de Estados Unidos, y mucho menos con un supuesto aliado«.