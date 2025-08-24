Victoria Beckham, ¿la nueva Anna Wintour?

La diseñadora está en la lista de posibles candidatos a sustituir a la todopoderosa directiva en el puesto de editora jefe de Vogue USA

Gloria Salgado Madrid Domingo, 24 de agosto 2025, 00:03 Comenta Compartir

Se frisan dos meses desde que Anna Wintour tambaleó los cimientos de la moda anunciando la cesión de su sillón de editora jefa de la edición estadounidense de Vogue. Un puesto que estará bajo su supervisión al mantenerse como directora global de contenidos de la editorial Condé Nast, controlando los contenidos de publicaciones internacionales como Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Tatler, Allure o Teen Vogue.

«Cuando me convertí en editora de Vogue —en 1988—, estaba ansiosa por demostrar a todos los que pudieran escucharme que había una forma nueva y emocionante de imaginar una revista de moda americana», rememoró Wintour al anunciar a su equipo una nueva etapa para la publicación. Un periodo en el que el sillón de la mujer que inspiró 'El diablo viste de Prada' tiene muchos pretendientes, entre ellos una figura tan mediática como Victoria Beckham.

Los rumores comenzaron después de que el especialista en moda Osama Chabbi compartiera sus pensamientos sobre la ex Spice Girl como sustituta de Wintour. «Victoria Beckham podría ser, de hecho, la opción perfecta para liderar Vogue», escribió en X para añadir que «es simultáneamente popular e inalcanzable, y también se le considera una árbitra indiscutible del buen gusto. Es un Tom Ford a su manera. Llámenme loco, pero lo puedo sentir».

Wintour dejó el cargo el 25 de junio tras 37 años ocupándolo, un puesto que varias fuentes aseguran que Beckham «absolutamente amaría» tener. «Es el tipo de puesto icónico y definitorio de una carrera con el que siempre ha soñado en silencio, y aunque aún no ha habido conversaciones, solo la idea de que ella podría asumirlo la tiene dándole vueltas en la cabeza», según RadarOnline, medio al que afirman que «actualmente está considerando que su equipo se acerque -a Vogue- para explorar la posibilidad».

En el hipotético caso de que Victoria se hiciese con el cargo, su exitosa firma de ropa se vería beneficiada por su puesto. «Estar en Vogue aumentaría su credibilidad en la industria», asegura una fuente al medio, que se atreve a decir que su nuevo rol podría «impulsar su negocio al nivel de algunas de las marcas más grandes del mundo, como Gucci y Chanel, que es su sueño máximo», por lo que tiene el apoyo total de su marido, David.

Victoria es un rostro conocido para Vogue, revista para la que ha protagonizado una treintena de portadas, aunque solo dos de ellas bajo la dirección de Anna Wintour. La primera fue con las Spice Girls, en 1998, y la siguiente en septiembre de 2014, marcando un hito en su carrera como diseñadora, vestida con ropa de su marca. Una decisión aprobada por la propia Wintour, de quien no se sabe si ve a la excantante como la persona «que nos desafíe, nos inspire y nos haga pensar a todos sobre Vogue de un sinfín de maneras originales», tal y como habló de su sustituto el día que dio la noticia de su marcha a sus subordinados.

Aunque tienen buena relación, Anna y Victoria no son amigas, pero sí se respetan mutuamente en su labor dentro de la industria de la moda, una pasión que une a las dos británicas. Por cierto, también coinciden en sus obsesiones culinarias, puesto que ambas llevan años comiendo lo mismo: salmón ahumado y huevos revueltos, Wintour; y pescado a la plancha con verduras al vapor, Victoria, quien lleva más de 25 años ingiriendo el mismo menú.