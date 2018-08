Los últimos días de Georgina en España Georgina junto a Cristiano Ronaldo. / Instagram La pareja de Cristiano Ronaldo se acercó a la tienda de Zara en Ibiza E.N. Jueves, 23 agosto 2018, 19:52

Georgina Rodríguez ya se ha instalado en Turín junto con el resto de su familia. Ayer mismo daba muestra de su presencia con la publicación de una fotografía junto a su novio y cuatro hijos vistiendo la equipación del nuevo equipo de Cristiano Ronaldo, la Juventus. Atrás ya quedaron las imágenes de la modelo paseándose por las calles de Madrid. La última vez que piso suelo español fue durante sus vacaciones en Ibiza, donde también aprovechó para hacer las últimas compras en Zara.

Sin duda alguna, la vida de la oscense ha dado un giro de 360 grados desde que conoció a su actual pareja. Tal ha sido el cambio que muchos la comparan con la Cenicienta, al tener muchas semejanzas su vida con la princesa de Disney.

No obstante, Georgina tampoco escapa a las críticas, sobre todo procedentes desde su ciudad, Jaca, a raíz de sus declaraciones en las que comentaba que ella quería salir del pueblo fuera como fuera. «A los 17 años me fui de Jaca a buscarme la vida porque no quería vivir en un pueblito pequeño donde no hay mucho que hacer. Por encima de todo, yo quería salir de Jaca», apuntó en la entrevista.