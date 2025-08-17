Rosalía, una maja goyesca muy bien vestida

Gloria Salgado Madrid Domingo, 17 de agosto 2025, 00:06 Comenta Compartir

Rosalía lleva once meses sin sacar un trabajo al mercado y, aun así, «la diva española está reescribiendo las reglas una vez más». Es lo que dicen de ella en el número de septiembre de la edición estadounidense de Elle, de la que es portada con un estilismo goyesco inspirado en 'La maja vestida', de Goya, a la que ya emuló en su videoclip 'Di mi nombre', del disco 'Mal querer'.

La entrevista que acompaña a las fotografías del dúo neerlandés Inez & Vinoodh se fraguó en junio en una cafetería cerrada al público en el barrio barcelonés de Poblenou, a la que la cantante acudió con un vestido largo de cuadros azules de la también catalana Gimaguas, la marca por la que se pirran celebridades como Lily-Rose Depp, Kylie Jenner, Hailey Bieber o Addison Rae, y botas moteras de Dior, marca de la que ha sido embajadora. De hecho, Rosalía es la primera española en ser imagen de la firma de lujo francesa.

Precisamente de Dior era el vestido que llevaba cuando se estrenó en la portada de una gran publicación. Fue en Vogue España, en julio de 2019, en la que fue fotografiada por el gran Peter Lindbergh. Con esta aparición se convirtió en la primera artista española en protagonizar una portada de la edición española de la conocida como biblia de la moda desde su lanzamiento en 1988.

Y es que Rosalía no solo experimenta con su música, también lo hace con la moda. Una industria en la que su mayor influencia es Lola Flores, tal y como confesó hace tiempo a Billboard: «La amo. Amo la actitud y la fuerza que tenía», explicó antes de añadir que también es fuente de inspiración Carmen Amaya, la primera mujer en bailar flamenco con pantalones, rompiendo con la idea de que solo se podía bailar con vestidos de volantes. «Admiro cómo usaba ropa masculina en una época en que ninguna mujer lo hacía», subrayó la catalana.

Rosalía se ha convertido en una asistente habitual a los desfiles de moda internacionales y en galas como la del Museo Metropolitano de Nueva York, a la que ya ha acudido en cuatro ocasiones, lo que significa que cuenta con el beneplácito de Anna Wintour, organizadora del evento.

La proyección de la artista ha sido también una plataforma para talentos nacionales como Palomo Spain, responsable de su vestuario en la primera gira y videoclips como 'A Palé', mientras que Dominnico diseñó varios looks para la gira 'El mal querer Tour'. Pepa Salazar se encargó del vestuario en el videoclip 'Juro que' y de diversos estilismos durante la gira 'Motomami World Tour'. María Escoté, Víctor Von Schwarz y Luis de Javier también han contribuido a ensalzar el estilo de Rosalía.

«Chica» —dice señalando su propio cuerpo—, «¡soy un 'moodboard' (tablero de inspiración) en carne y hueso! Siento que, como artista, no puedo expresarme solo a través de la música. Puedes ser creativa en tu vida 24/7. Se trata simplemente de permitirte estar en ese estado. Para mí, el estilo es un alargamiento, una extensión de la expresión», explica la catalana en la entrevista de su, hasta ahora, última portada.

Su exposición mediática se multiplicará con su aparición en la tercera temporada de la popular serie de HBO Euphoria, donde compartirá pantalla con figuras tan influyentes como Zendaya o con Hunter Schafer, actriz con la que mantuvo una relación durante unos meses. Un estreno previsto para 2026 que podría coincidir con el lanzamiento de su cuarto y esperado disco, en el que trabaja sin prisas y para el que, en sus propias palabras, «para que una semilla crezca, necesita oscuridad».

