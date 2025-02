Los príncipes de Gales no irán a la ceremonia de los premios BAFTA La razón es que el evento coincide con el primer fin de semana de vacaciones de sus hijos

El Palacio de Kensington ha confirmado que el príncipe Guillermo y la princesa Kate Middleton no asistirán a la ceremonia de los premios BAFTA de este año, programada para el próximo domingo, 16 de febrero. Las primeras informaciones sobre la posible ausencia de los príncipes de Gales en los BAFTA surgieron cuando se publicó la agenda oficial de la pareja para febrero, en la cual no se mencionaba su asistencia a la ceremonia. Una ausencia desvelada por la experta en la casa real de The Times, Kate Mansey, y que llamó la atención puesto que el príncipe Guillermo es presidente de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) desde 2010.

Las numerosas especulaciones surgidas a partir de ese momento llevaron al Palacio de Kensington a emitir un comunicado oficial confirmando tan sonada ausencia y los motivos. «Este año cae en el primer fin de semana de las vacaciones escolares de mitad de semestre», apunta el comunicado. Así, los herederos han decidido disfrutar del tiempo libre junto a sus hijos, el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis, quienes asisten a la escuela Lambrook. La pareja ha decidido priorizar el tiempo en familia durante este período después de haber pasado el peor año de su vida.

Además, el comunicado señala que, aunque no estarán presentes en la ceremonia, el príncipe Guillermo participará en un video que se proyectará durante el evento. Asimismo, se ha programado una visita del príncipe heredero a la London Screen Academy este miércoles, 12 de febrero, donde interactuará con jóvenes cineastas y destacará la importancia de apoyar a «la próxima generación de talentos en la industria cinematográfica».

El año pasado, el príncipe Guillermo asistió en solitario a la ceremonia, ya que su esposa se encontraba recuperándose de una cirugía abdominal. «Lamento que Catherine no esté aquí. A ella le encantan los premios BAFTA», dijo el heredero durante su discurso, disculpando su ausencia cuando todavía no se conocían las causas exactas de su enfermedad.

La última vez que la princesa de Gales asistió a los BAFTA fue en 2023, donde la pareja real fue el centro de atención en la alfombra roja. En esa ocasión, la princesa lució un elegante vestido blanco de Alexander McQueen con guantes de ópera negros, mientras que el príncipe Guillermo optó por un esmoquin de terciopelo negro.

Desde el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton a principios de 2024, los príncipes de Gales han realizado cambios significativos en sus prioridades, enfocándose en su matrimonio y en el bienestar de sus hijos. Tras someterse a una cirugía y recibir tratamiento de quimioterapia, la princesa anunció en enero de 2025 que se encuentra en remisión y centrada en su recuperación. En un comunicado, expresó: «Como sabrá cualquiera que haya sufrido un diagnóstico de cáncer, lleva tiempo adaptarse a una nueva normalidad. Sin embargo, estoy deseando que llegue un año lleno de satisfacciones. Hay mucho que esperar». En este sentido, desde Palacio, siempre han destacado el interés de Kate de dar un sentido más profundo a sus apariciones públicas y compromisos oficiales.

El último movimiento fue la decisión de no informar de manera rutinaria sobre el atuendo que luce la princesa para no desviar el foco del objetivo de su trabajo. Ese mismo enfoque ha llevado a la pareja a reevaluar sus compromisos públicos y a priorizar el tiempo que pasan juntos. La decisión de no asistir a los BAFTA este año es un reflejo de este cambio en sus prioridades, demostrando su compromiso con el bienestar de su familia y la importancia de estar presentes durante momentos clave en la vida de sus hijos.

