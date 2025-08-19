leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Desciende a nivel 1 el incendio de Paradiña y preocupan los de Anllares del Sil, Barniedo de la Reina y Gestoso
Efe

El príncipe heredero de Noruega admite la «difícil» situación judicial del hijo mayor de Mette-Marit

La Fiscalía de Noruega imputó el lunes al joven de 28 años, hijo de una relación previa de la princesa, por un total de 32 delitos

EP

Martes, 19 de agosto 2025, 17:35

El príncipe Haakon de Noruega, heredero al trono en el país nórdico, ha reconocido la «difícil» situación judicial de Marius Borg Hoiby, el hijo mayor de su mujer, la princesa Mette-Marit, un día después de que fuese imputado formalmente por violación.

«Ahora se ha aclarado cuál es la acusación y (el proceso) debe seguir en los tribunales, que decidirán cómo termina», ha dicho Haakon en una breve declaración ante los medios este martes, durante una visita oficial en la localidad de Trondheim, según la televisión pública NRK.

La Fiscalía de Noruega imputó el lunes al joven de 28 años, hijo de una relación previa de la princesa, por un total de 32 delitos, entre los cuales se encuentran cuatro violaciones y violencia machista contra su expareja, Nora Hakland.

Los cargos han sido presentados tras una investigación lanzada hace más de un año después de que fuese detenido en agosto de 2024 por agredir supuestamente a su entonces novia.

El fiscal general noruego, Sturla Henriksbo, ha explicado que Borg también ha sido imputado por verter amenazas de muerte, agredir a un agente y violar la normativa de tráfico, por lo que, en caso de ser hallado culpable, podría ser condenado a una pena de hasta diez años de prisión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los puntos de León con el aire 40 veces más contaminante de lo que marca la OMS
  2. 2 León vive la primera jornada en diez días «con buenas noticias» y tres incendios que aún «preocupan mucho»
  3. 3 Dos heridos en una colisión al darse la vuelta en la A-66 por un nuevo incendio en León
  4. 4 Más de mil personas piden en León la dimisión de Arranz, Quiñones y Mañueco por los incendios
  5. 5 Se despliega el Ejército en León para dar apoyo en los incendios forestales
  6. 6 «No ha muerto en accidente, es fruto de la precariedad y forma de trabajar de la Junta»
  7. 7 La Encinona, el orgullo de Genestacio de la Vega con más de 600 años que simboliza el drama de los incendios en León
  8. 8 Un muerto y dos heridos en un accidente en la A-6 en León
  9. 9 Europa se vuelca con León: estos son los medios desplegados contra los incendios
  10. 10 El incendio de Fasgar avanza hacia Vegapujín y Posada de Omaña: «Hemos desplegado todas las bocas de riego y mangueras»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El príncipe heredero de Noruega admite la «difícil» situación judicial del hijo mayor de Mette-Marit

El príncipe heredero de Noruega admite la «difícil» situación judicial del hijo mayor de Mette-Marit