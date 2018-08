Los padres de Alba Carrillo, jueces de sus relaciones Alba Carrillo y David Vallespín. / E. Press Kiko Hernández aseguró que Lucía Pariente y su marido se entrometieron en la relación entre la modelo y David Vallespín hasta romperla E.E. Jueves, 9 agosto 2018, 11:48

Después de dos años, la historia de amor entre Alba Carrillo y David Vallespín ha terminado. La modelo explicó en la revista 'Semana' que el culpable de la ruptura tenía nombre y apellidos: Fonsi Nieto, el padre de su hijo. «El detonante de la ruptura fue la demanda que me llegó a principios de julio, cuando David estaba preparando la mudanza para venirse a vivir conmigo». Según Carrillo, cada vez que recibe una demanda de Fonsi, ella se desestabiliza a nivel psicológico y económico.

Pero están apareciendo otras versiones sobre los motivos de la ruptura entre la modelo y el ingeniero. Según ha desvelado Kiko Hernández en 'Sálvame', supuestamente otros protagonistas han intervenido en el noviazgo hasta romperlo: «Los padres de ella han vuelto a dinamitar la relación».

El colaborador de 'Sálvame' señaló a Lucía Pariente y su marido como culpables de que las relaciones de Alba no prosperen. «No sé qué pasa con Alba pero todas sus relaciones están abocadas al fracaso». Una hipótesis que, como recoge 'Chance', ya dejaba entrever la propia Lucía al asegurar que «las relaciones se ven al tiempo. Y la patita la enseñamos cuando la enseñamos, mientras tanto, ¿a quién se le puede poner una pega? A todos los que has mencionado, gracias por venir, pero la patita la enseñaron. Pues a esperar. Que no enseña la patita, pues qué bien, que la enseña pues ya está».

De momento, Carrillo no ha hecho declaraciones y se ha limitado a publicar mensajes positivos en su perfil de Instagram. También ha tenido tiempo de defenserse de una usuaria que le decía que se marchase al extranjero con David para estudiar una carrera. «Perdona cariño pero carrera ya estudié en la Complutense», contestó.