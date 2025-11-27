leonoticias - Noticias de León y provincia

La diseñadora británica Pam Hogg. Afp

Muere Pam Hogg, la diseñadora de moda que vistió a Rihanna, Beyoncé o Lady Gaga

La también artista musical escocesa, de la que se desconoce la edad exacta, ha muerto en Londres, donde residía en una residencia

C. P. S.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:03

Pam Hogg, la diseñadora de moda que vistió a Rihanna, Beyoncé o Lady Gaga, ha muerto este miércoles, según ha comunicado su familia en un mensaje en redes sociales. La también artista musical escocesa, de la que se desconoce la edad exacta, ha muerto en Londres, donde residía en una residencia.

«El espíritu creativo y el cuerpo de trabajo de Pamela tocó la vida de muchas personas de todas las edades y deja un magnífico legado que continuará inspirándonos, trayendo alegría y desafiándonos a vivir más allá de los confines de la convención», expresa la familia en el comunicado en el que desvelan que las últimas horas de la diseñadora «fueron pacíficas y rodeadas del amoroso cuidado de amigos y familiares queridos».

Pam Hogg, o Pamela, como se refiere la familia, estudió Bellas Artes y Textiles Impresos en la Escuela de Arte de Glasgow, antes de lanzar su primera colección de moda en 1981.

