Jonathan Anderson ha diseñado una camiseta en la que se puede leer 'No Dior, no Dietrich'. Una prenda con la que el modista irlandés pone de actualidad la frase que la actriz espetó al director de cine Alfred Hitchcock hace 75 años, durante la negociación de su contrato para la cinta 'Pánico en la escena'. La estrella alemana amenazó con no aceptar el proyecto si Christian Dior, de quien era una fiel clienta, no confeccionaba su vestuario para la película.

Se llegó a un acuerdo: la diva corrió su icónico taller en la Avenida Montaigne 30 de París, donde se dejaba ingentes cantidades de dinero en piezas como la chaqueta 'Bar', para estar vestida por el hombre que la hacía sentir más joven y sensual. Eso sí, tuvo que convencer al maestro de la aguja para realizar un 25 % de descuento a Warner en todos los estilismos y complementos diseñados para el rodaje. Un pacto que benefició tanto a la actriz, que se quedó con el vestuario, como al diseñador, que se convirtió en una figura muy solicitada en Hollywood, vistiendo a actrices de la talla de Olivia de Havilland o Ava Gardner.

Una exigencia con la que Marlene Dietrich no solo defendió su preferencia estética, sino que también dejó clara la estrecha relación entre la moda y el cine, que no solo queda relegada a las alfombras rojas, sino que tiene una parte trascendental en la construcción de una narrativa cinematográfica. Algo que tiene muy claro el cineasta Luca Guadagnino, quien llevó la camiseta con la mítica frase 'No Dior, no Dietrich' para la presentación de su última película, 'After the Hunt', en el Festival de Cine de Venecia.

Conocido por películas como 'Call Me By Your Name', 'Suspiria' y 'Hasta los huesos', sus obras suelen tener un estilo visual muy cuidado. No en vano ha trabajado mano a mano con modistas de la talla de Pierpaolo Piccioli, Alessandro Michele, Raf Simons y Miuccia Prada para dar vida a sus personajes. En una de sus películas más mediáticas, 'Challengers' (2024), confeccionó el vestuario con Jonathan Anderson, que aún estaba en la española Loewe.

La película fue considerada en cierto modo un 'fashion film' de la casa de lujo, una sensación que se amplificó con la brillante promoción internacional de la protagonista de la cinta, Zendaya. La actriz fue vestida por el irlandés en la mayoría de los actos. Una alianza que fue la responsable del regreso del 'tenniscore', una tendencia con las prendas clásicas de los tenistas como polos, minifaldas de tablas o, en una visión más Anderson, altísimos salones blancos con una pelota de tenis atravesada por el tacón.

En 'After the Hunt', el vestuario lleva también la firma de Jonathan Anderson con su marca homónima, que compatibiliza con su labor como director creativo en Dior. También puso su etiqueta en 'Queer' y lo hará en la próxima película del italiano, 'Artificial', sobre el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. Y es que el irlandés considera al cineasta un «aliado creativo», porque ambos piensan la moda y el cine como espacios emocionales más que meramente estéticos. «Siento que estamos buscando lo mismo, pero en campos diferentes, así que es realmente bonito poder colaborar, porque estas cosas requieren una enorme confianza recíproca, pero también un impulso mutuo», explicó el diseñador en una entrevista en Vogue.