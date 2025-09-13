leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desfile en los jardines de la Plaza de Oriente. Pablo Paniagua para Madrid es Moda

Pasarela en los jardines de la Plaza de Oriente

El evento ha sido el punto de partida de la Semana de la Moda de Madrid

C. P. S.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:59

La décima edición de Madrid es Moda dio el pistoletazo de salida este sábado con un desfile en los Jardines de la Plaza de Oriente. La icónica plaza de Madrid se convirtió en una pasarela natural en la que mostraron sus creaciones Daniel Chong, Devota & Lomba, Dominnico, Duyos, E.R.A.X., ErnestoNaranjo, García Madrid, Maison Mesa, ManéMané, Roberto Torretta, Roberto Verino, The Extreme Collection y WE ARE SPASTOR.

El evento, organizado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid a través del programa Madrid Capital Moda, ha sido el punto de partida de la Semana de la Moda de Madrid, que aglutina dos citas consolidadas en este sector como son Madrid Es Moda (del 13 al 16 de septiembre) y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (del 17 al 21).

Durante nueve días, Madrid será la capital de la moda gracias a los más de 65 diseñadores y firmas y cerca de 250 modelos que mostrarán al mundo sus apuestas creativas para la nueva temporada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 30.000 euros
  2. 2 Detectan «deficiencias reiteradas» en las piscinas climatizadas de León con «riesgo para la salud»
  3. 3 La palomina estropea la sombra del parque de San Francisco en León
  4. 4 Los niños de una calle de Ponferrada que fueron amigos para siempre
  5. 5 Herido un ciclista de 56 años tras caerse en la Candamia
  6. 6 El pueblo de León que urbaniza su polígono con casi tres millones de euros
  7. 7 Un anticiclón devuelve el verano a León con máximas que alcanzarán los 33 grados
  8. 8 Galicia desmiente perjudicar al Camino de Santiago en León: «No hay que generar enfrentamientos»
  9. 9 La Cultural cierra definitivamente la plantilla con el fichaje de un central
  10. 10 Un leve incendio en la avenida Agustinos de León moviliza a los Bomberos de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Pasarela en los jardines de la Plaza de Oriente

Pasarela en los jardines de la Plaza de Oriente