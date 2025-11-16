La faceta más salvaje de Marta Ortega sale a la luz

Gloria Salgado Madrid Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:09 Comenta Compartir

Ludovic de Saint Sernin ha guardado el látigo con el que la 'top' Amelia Gray protagoniza la última campaña de su firma homónima para conquistar a Marta Ortega. Y es que el provocador diseñador belga afincado en París ha tenido que suavizar su estética sadomasoquista para su soñada colaboración con Zara, en la que no oculta su querencia por el cuero, las tachuelas, los vestidos lenceros y la malla metálica.

El vanguardista creador que ha llevado a la heredera del imperio Inditex a explorar sus límites realizó prácticas en Dior y Saint Laurent antes de formarse como experto en adornos durante dos años en Balmain, de donde se marchó para lanzar su propia firma en 2017. Tras más de ocho años trabajando de manera independiente y con una colección para Jean Paul Gaultier y su breve paso por Ann Demeulemeester como director creativo, De Saint Sernin lleva su visión íntima a un público global gracias a Zara, para lo que ha estado trabajando en secreto desde hace más de un año, a la par que diseñaba para celebridades como Kim Kardashian, Hailey Bieber y Rosalía, a la que ha vestido para su regreso a los escenarios con 'Lux'.

Con una propuesta sólida y versátil de prendas prêt-à-porter, calzado y accesorios, la colección destila los valores fundamentales del belga, basados en la sensualidad sofisticada sin géneros y la excelencia en el diseño. Una línea inspirada en la energía cinematográfica de Nueva York, una fuente constante de inspiración para Ludovic, con prendas encarnando el dinamismo característico de la ciudad: un espíritu contemporáneo teñido de nostalgia atemporal. La severidad de principios de los años 80 y la elegancia desenfadada de finales de los 90 y comienzos de los 2000 se reinterpretan para el presente en estilismos que fluyen con naturalidad del día a la noche.

Esta colaboración refleja de forma clara la visión creativa de Ludovic de Saint Sernin, pero también el fruto de un intenso intercambio y aprendizaje mutuo con Zara. Los códigos más distintivos del belga —motivos gráficos, detalles de confección, siluetas— se reimaginan. Sus característicos ojales metálicos se transforman en tachuelas de cromo pulido que adornan gabardinas de cuero, minivestidos, cinturones superpuestos y guantes. Tops halter, vestidos columna y minifaldas se presentan en una ligera malla metálica, creada especialmente para una colección con toques festivos.

Los exigentes estándares de diseño de Ludovic de Saint Sernin sustentan toda la propuesta. Son prendas que hay que ver, tocar y sentir para comprender. Las siluetas amplias de sastrería se confeccionan en lanas satinadas y satén de seda; los vaqueros con lavado a la piedra, generosamente encerados. Como muestra del savoir-faire del diseñador en el ámbito del cuero, abrigos, chaquetas bomber con paneles y pantalones de distintos cortes se elaboran en una piel más flexible.

Ampliar Alex Consini. R. C.

«Un sueño hecho realidad»

«Lo que hemos creado juntos es mi idea del armario perfecto: prendas de una calidad excepcional que quiero llevar, que quiero que lleven mis amigos, ¡que quiero que lleve todo el mundo!», afirma Ludovic de Saint Sernin, que añade que «lo más increíble de trabajar en esta colección ha sido saber que tendría un alcance verdaderamente universal. Gracias a Zara, personas de todo el mundo podrán adentrarse en el universo de Ludovic de Saint Sernin». «Estamos profundamente agradecidos a todo el equipo de Zara por su confianza, apoyo y por permitirnos materializar nuestra visión. Desde el primer día —enfatiza— , trabajar con ellos fue como ser recibido en una familia. No hay palabras para expresar lo que esta colaboración ha significado para mí: ha sido, de verdad, un sueño hecho realidad». Tanto es así que el joven llevó a su madre a la grabación de la campaña para compartir la experiencia con ella.

Ampliar En el centro el diseñador Ludovic de Saint Sernin posa junto con los modelos Maxime, Amelia Gray, Alex Consini y Awwal Adeoti. R. C.

Una campaña realizada en el centro de Manhattan a las órdenes de Gordon von Steiner, uno de los cineastas más influyentes del mundo de la moda, con modelos como Alex Consani y Amelia Gray —con quienes Ludovic de Saint Sernin ha trabajado desde los inicios de sus carreras— además del propio diseñador. Una de las imágenes está inspirada en la icónica fotografía 'The Wild Ones', tomada en 1991 por Peter Lindbergh, en la que aparecen Cindy Crawford, Tatiana Patitz, Helena Christensen, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Karen Mulder y Stephanie Seymour.

Una famosa imagen realizada en el año de nacimiento de De Saint Sernin por el fotógrafo que inmortalizó a Marta Ortega en su boda con Carlos Torretta. Coincidencias, o no, que le dan el toque poético a una campaña que estará disponible a partir del 17 de noviembre en web y en tiendas seleccionadas de todo el mundo.