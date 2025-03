Los directores creativos de Proenza Schouler sustituyen a Jonathan Anderson en Loewe

Gloria Salgado Madrid Lunes, 24 de marzo 2025, 12:45 Comenta Compartir

Loewe anuncia su nuevo capítulo con el anuncio de Jack McCollough y Lazaro Hernandez como nuevos directores creativos de la firma de lujo española, en sustitución de Jonathan Anderson.

La casa afirma que el trabajo de los hasta ahora directores creativos de Proenza Schouler «ha sido fundamental a la hora de definir la moda moderna, con unos diseños basados en una rigurosa exploración de la artesanía filtrada a través de una sensibilidad artística, lo que no solo ha evolucionado el panorama de la industria, sino que se alinea con los valores que subrayan el legado de 179 años de Loewe».

La noticia se conoce una semana después de que Jontahan Anderson anunciase su marcha de Loewe tras once años al frente de la firma, a la que ha llevado a lo más alto de la industria de la moda.

«Desde mi primer día en Loewe, encontré almas afines en el estudio de diseño y en el tallerr, cuyos talentos eran, y siguen siendo, insuperables. Gracias por compartir su arte. A lo largo de estos once años, he tenido la suerte de estar rodeado de personas con la imaginación, las habilidades, la tenacidad y la creatividad necesarias para encontrar la manera de decir 'sí' a todas mis ideas más ambiciosas», continúa Anderson antes de añadir que «mirando atrás, me he dado cuenta de que una marca no se construye con el primer desfile, ni siquiera con un primer año de desfiles, sino poco a poco, temporada tras temporada, año tras año, sobre lo que es correcto para la marca».

«Uno de los logros del que estoy más orgulloso es el lanzamiento del Craft Prize. Creamos una plataforma que realmente apoya y da visibilidad a artesanías en peligro de desaparecer, jóvenes creadores, maestros consagrados y nuevas ideas. Me gustaría agradecer al equipo de la Fundación, a los miembros del jurado y al panel de expertos por su tiempo y dedicación.

«Desde el primer día, imaginé crear una marca cultural. Esta idea se basó en gran medida en la confianza y generosidad de los muchos artistas, artesanos, patrimonios, fundaciones, museos y galerías que contribuyeron con su trabajo. Estoy sinceramente agradecido con todos ellos», comenta sobre sus múltiples y exitosas colaboraciones.

«Gracias a todos los que me apoyaron a mí y a mi visión, y a todas las personas que hicieron posible cada desfile. Y a quienes aparecieron en campañas, escribieron artículos, compraron productos o simplemente dieron 'me gusta' a una publicación: ustedes han hecho que todo esto sea posible», escribe antes de finalizar: «Dicen que todo lo bueno debe llegar a su fin, pero no estoy de acuerdo. Aunque mi propio capítulo llega a su cierre, la historia de Loewe continuará por muchos años más, y la observaré con orgullo».

Desde la firma, ensalzan como Jonathan llevó a la marca a «un crecimiento excepcional y desarrolló la Casa como un referente en la presentación de una visión moderna del lujo y la cultura, destacada por un compromiso constante con la artesanía», a lo que añaden que «además de liderar nuestra dirección creativa y cultural, generó un inmenso impacto en la industria de la moda».

Queda en el aire en que firma tendrán la fortuna de contar con Anderson como nuevo director creativo, estando entre las posibilidades Dior o, más improbablemente, Balenciaga, cuya dirección dejará Demna el próximo mes de julio.

