Adiós al diseñador que «comprendió el poder y la elegancia mejor que cualquier otro en la moda» El fallecimiento de Giorgio Armani provoca una cascada de reacciones en el mundo de la moda, la cultura y la política en Italia

Darío Menor Roma Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:12

«Ideador, fundador y motor incansable». Así describe a Giorgio Armani el comunicado con el que el coloso empresarial creado hace medio siglo por el rey de la moda italiana, que facturaba unos 2.300 millones de euros al año, informó este jueves de su fallecimiento a los 91 años de edad. Con una visión de la elegancia que llevó de la ropa a los distintos aspectos de la vida, el Señor Armani, como le conocían sus empleados, recibió una cascada de homenajes póstumos en el mundo de la moda, el cine y la política en Italia tras difundirse la noticia de su muerte.

Mientras que sus familiares y empleados se comprometieron a «proteger lo que ha construido» y llevar adelante su empresa «en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor», el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, el más alto cargo institucional del país, calificó a Armani de «maestro del estilo y de la moda» y de «símbolo del genio italiano del mundo». También recordó el jefe del Estado su «personalidad esquiva y reservada», así como su «incansable creatividad», con la que «redefinió los cánones de la elegancia y del lujo». Armani se convirtió en una «inspiración e influencia» para generaciones de estilistas gracias a su «sofisticada simplicidad, el cuidado por la calidad y la atención por los detalles», concluyó Mattarella. La primera ministra, Giorgia Meloni, lo consideró por su parte un «símbolo de la Italia mejor» y aplaudió su «elegancia, sobriedad y creatividad», con la que «dio lustre a la moda italiana e inspiró al mundo entero».

La capacidad de Giorgio Armani por construir una nueva relación «entre la moda, el cine y la sociedad» al «transformar la elegancia en un lenguaje universal» fue celebrada por el ministro de Cultura, Alessandro Giuli. Esa intuición para alargar las fronteras de la moda quedó patente en el evento que tuvo lugar hace unos días en Venecia, en el marco del Festival Internacional de Cine, para celebrar los 50 años de su casa de moda y presentar el lanzamiento de su plataforma digital Armani/Archivio. Más de 500 personas participaron en la cena de gala, entre ellas numerosas estrellas de Hollywood, pues no en vano el italiano fue el primer gran diseñador que se hizo un hueco con éxito en el mundo del cine al vestir con sus creaciones a innumerables actores y actrices. «Me rompe el corazón saber de su muerte», escribió Cindy Crawford, mientras que Anne Hathaway, otra de las intérpretes que lució sus trajes, aseguró que «nunca será olvidado».

Beppe Sala, el alcalde de Milán, la ciudad donde el diseñador tenía su cuartel general y en la que se instalará la capilla ardiente el sábado y se celebrará el funeral de manera privada el lunes, anunció que ese día será de luto ciudadano en la capital lombarda. Armani fue «uno de los máximos representantes de la moda italiana y milanesa en el mundo», dijo Sala, asegurando que en Milán se va a echar de menos «su mirada creativa, su participación activa y el apoyo a la vida de nuestra ciudad». Otro icono de la moda milanesa como Donatella Versace también lamentó su fallecimiento al comentar que «el mundo ha perdido un gigante» y considerar que «había hecho la historia y será recordado para siempre». Las dos casas de moda mantuvieron durante décadas una rivalidad resumida en una frase tan llamativa como, al parecer, jamás pronunciada realmente por sus protagonistas: «Armani viste a las esposas, Versace a las amantes».

De aquella sentencia sacó petróleo editorial Anna Wintour, mítica directora de la revista 'Vogue', quien consideró que Armani, cuyo trabajo se reconocía «inmediatamente, da igual donde lo encontraras», «comprendía el poder y la elegancia mejor que cualquier otro en la moda». También supo el diseñador «entender a las mujeres» e intuir que la moda no podía ser un espacio cerrado. «Para él también era el cine, la música, el deporte, el arte, el diseño y la arquitectura y ha dejado una marca en todos estos mundos», señaló Wintour. Muestra de ello es que los jugadores de la selección italiana de baloncesto jugarán este jueves con un crespón negro en la manga de sus camisetas en el partido contra Chipre del Eurobasket.