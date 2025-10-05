leonoticias - Noticias de León y provincia

Meghan Markle regresa a Europa tres años después de su última visita

La esposa del príncipe Harry ha visitado parís con motivo del desfile de Balenciaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:32

Comenta

Meghan Markle ha sido la sorpresa del desfile de Balenciaga. La esposa del príncipe Harry ha regresado a Europa tres años después de su última visita para apoyar al diseñador Pierpaolo Piccioli, que debutaba en la firma fundada por Cristóbal Balenciaga después de una década dirigida por Demna Gvasalia.

«A lo largo de los años, la duquesa ha lucido muchas de las creaciones de Pierpaolo y han colaborado estrechamente en diseños para eventos clave a nivel mundial. Desde hace tiempo admira su artesanía y elegancia moderna, y esta noche no fue la excepción. Esta velada marca la culminación de muchos años de arte y amistad, como lo demuestra su apoyo a su nueva etapa creativa en Balenciaga», ha informado un portavoz de la duquesa de Sussex.

Meghan eligió para la ocasión un conjunto crema de Balenciaga compuesto por una camisa de seda abotonada, un pantalón amplio y una capa blanca. Completaba su indumentaria con bolso y zapatos negros, maquillaje discreto y moño pulido que cedían todo el protagonismo al diseño de la firma anfitriona.

