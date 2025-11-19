leonoticias - Noticias de León y provincia

Alessandro Lecquio. Europa Press

Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio

Las acusaciones de maltrato por parte de Antonia Dell'Atte en una entrevista reciente habrían precipitado la decisión

I. C. R.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Mediaset ha decidido prescindir de Alessandro Lecquio tras varias décadas como tertuliano en algunos de los programas más exitosos de la cadena. Ha sido el diario 'El País' el que ha avanzado la salida del polémico colaborador, un extremo después confirmado por este periódico. En estos momentos, Lecquio colaboraba en 'Vamos a ver', el espacio producido por Unicorn Content, la compañía de Ana Rosa Quintana, para las mañanas de Telecinco.

La razón del despido estaría en las acusaciones de maltrato que Antonia Dell'Atte, su exmujer y la madre de su primer hijo, vertió hace ahora un mes en una entrevista concedida al citado medio. En la conversación, la exmodelo y presentadora explicó la violencia sufrida a manos de Lecquio cuando estaban casados, a finales de los años ochenta.

Lo cierto es que solo un día después de la dura entrevista, el tertuliano pudo volver a sentarse en el 'Club social' de 'Vamos a ver', el programa presentado por Patricia Pardo. «He derivado las afirmaciones de Antonia Dell'Atte a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente», explicó entonces Lecquio. «¿No quieres decir nada más?», le replicó Pardo. «Ya está todo dicho. Lo demás, que lo resuelva quien deba», zanjó el tertuliano.

