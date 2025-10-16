leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kim Kardashian junto a su exmarido Kanye West Efe

Kim Kardashian sobre el final de su matrimonio con Kanye West: «Nunca sabía qué me iba a pasar al despertar»

La empresaria ha revelado que el rapero lleva dos meses sin hablar con sus hijos

Joaquina Dueñas

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:45

Comenta

En medio de la polémica del último lanzamiento de su firma SKIMS, tangas con vello público sintético de diferentes colores que se han agotado en cuestión de horas a razón de 40 euros la unidad, Kim Kardashian se ha sincerado sobre su matrimonio «tóxico» con Kanye West en el podcast 'Call Her Daddy'. La empresaria ha desvelado que el padre de sus hijos lleva dos meses sin hablar con ellos y ha recordado cómo se volvió «impredecible» al final de su matrimonio. «Nunca sabía qué me iba a pasar al despertar», ha explicado. Ha puesto como ejemplo la ocasión en la que su entonces pareja le regaló varios de sus Lamborghinis por sorpresa. «Fue surrealista abrir el garaje y no encontrar ni uno», ha asegurado.

Cuando comenzaron las crisis emocionales de West, Kim quiso estar a su lado y acompañarle en el proceso de recuperación. Sin embargo, la situación se hizo insostenible por la negativa de él a aceptar cambios que, a juicio de la empresaria, habrían sido «muy saludables y beneficiosos». «Cuando alguien tiene su primer colapso mental, quieres brindarle todo tu apoyo y ayudarle, pero también necesitas proteger tu paz», ha subrayado. A pesar de todo, no considera su matrimonio «un fracaso». «Aprendí lecciones fundamentales sobre mis límites y mi bienestar», ha afirmado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenados los dueños de un club de alterne de León y un policía
  2. 2 Dos apuñalados en una reyerta de madrugada en La Pola de Gordón
  3. 3 Dos trabajadores heridos en un polígono industrial en León por una caída
  4. 4 Pedro Sánchez vuelve a León este jueves
  5. 5 León en huelga el 15-O: estudiantes y sindicatos paran por el «plan de paz falso de Trump»
  6. 6 Más de 80 personas afectadas por el cambio horario en un tren en León: «No llegamos a dar clase»
  7. 7 Estreno forzoso de la nueva pista de pumptrack de León antes de que esté abierta
  8. 8 Cirujanos leoneses operan con una técnica pionera a cuatro niños con deformidad congénita del tórax
  9. 9 Proponen una alternativa peatonal que permita abrir el puente de San Juan de Dios
  10. 10 ¿Reconoces estos monumentos de la provincia de León?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Kim Kardashian sobre el final de su matrimonio con Kanye West: «Nunca sabía qué me iba a pasar al despertar»

Kim Kardashian sobre el final de su matrimonio con Kanye West: «Nunca sabía qué me iba a pasar al despertar»