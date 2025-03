Kanye West ataca a los gemelos de Jay-Z y Beyoncé mientras pelea por la custodia de sus hijos con Kim Kardashian

R. C.

Joaquina Dueñas Jueves, 20 de marzo 2025, 12:13 | Actualizado 12:40h.

Kanye West vuelve a estar en el ojo del huracán tras lanzar una serie de ataques en redes sociales contra los hijos de Jay-Z y Beyoncé que han generado una profunda indignación entre el público en general y en su exesposa, Kim Kardashian. En una publicación en X, el rapero ha insinuado que los gemelos Rumi y Sir Carter tenían problemas cognitivos y ha criticado el uso de la fecundación in vitro. Aunque eliminó su mensaje, quiso dejan bien claro que lo hacía para evitar que le cancelaran su cuenta y no porque estuviera arrepentido de sus palabras. De hecho, volvió a publicarlo horas después.

Esta nueva controversia reafirma a Kim Kardashian en su decisión de adoptar medidas legales para obtener la custodia exclusiva de sus cuatro hijos. La socialité tomó esta determinación después de que West publicara una canción en colaboración con Sean 'Diddy' Combs y su hija North, de 11 años, sin su consentimiento.

Según TMZ, Kim intentó evitar la publicación del tema 'Lonely Roads Still Go to Sunshine' para proteger a la menor, pero West lo lanzó de todos modos, asegurando que «los hombres toman la decisión final».

Tras sus últimos movimientos y publicaciones incendiarias, Kim tiene claro que West «ha dejado de intentar ser razonable» por lo que quiere modificar el acuerdo de custodia para limitar el control del padre sobre sus hijos.